Yeni Superman David Corenswet oldu

Superman serisinin yeni filmi "Superman: Legacy"in yeni başrol oyuncusu belli oldu. Yönetmen James Gunn, yeni Superman'in David Corenswet olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2023 - 12:27
Yeni Superman David Corenswet oldu
Abone Ol google-news

Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC sinema evreninde yeni adımlar atılıyor.

Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından ünlü film şirketi yeni projelerini açıklamıştı. DC evrenini başlatacak filmin adının "Superman: Legacy" olacağı ve senaryosunu James Gunn'in kaleme alacağı açıklanmıştı.

YENİ SUPERMAN BELLİ OLDU

Yönetmen James Gunn, yeni Superman'in David Corenswet olduğunu açıkladı.

29 yaşındaki ABD'li oyuncu, "Pearl", "The Politician" ve "We Own This City" yapımlarıyla hafızalara kazınmıştı. Superman rolü, oyuncunun ilk başrolü olacak.




Superman David Corenswet

İlgili Haberler

Superman: Çelik Adam filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Superman: Çelik Adam filminin IMDb puanı kaç?

Superman: Çelik Adam filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Superman: Çelik Adam filminin IMDb puanı kaç?
Nicolas Coster kimdir, nereli? Nicolas Coster neden öldü? Nicolas Coster hangi filmlerde oynadı?

Nicolas Coster kimdir, nereli? Nicolas Coster neden öldü? Nicolas Coster hangi filmlerde oynadı?
TV yayın akışı 28 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 28 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

En Çok Okunan Haberler