Yeni Superman David Corenswet oldu

Yayınlanma: 28.06.2023 - 12:27

Güncelleme: 28.06.2023 - 12:27

Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC sinema evreninde yeni adımlar atılıyor.

Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından ünlü film şirketi yeni projelerini açıklamıştı. DC evrenini başlatacak filmin adının "Superman: Legacy" olacağı ve senaryosunu James Gunn'in kaleme alacağı açıklanmıştı.

YENİ SUPERMAN BELLİ OLDU

Yönetmen James Gunn, yeni Superman'in David Corenswet olduğunu açıkladı.

29 yaşındaki ABD'li oyuncu, "Pearl", "The Politician" ve "We Own This City" yapımlarıyla hafızalara kazınmıştı. Superman rolü, oyuncunun ilk başrolü olacak.