İbrahim Tatlıses kebap yemeyi bıraktı, 21 kilo verdi
Türk müziğinin usta ismi, ekmeği hayatından çıkararak ve kebap gibi vazgeçilmez lezzetlerden uzak durarak büyük bir değişim yaşadı.
Türk müziğinin efsanevi isimlerinden İbrahim Tatlıses, son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. 72 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte hem fiziksel değişimi hem de ailevi konularıyla dikkatleri üzerine çekti.
Özellikle verdiği kilolarla hayranlarının ilgisini çeken Tatlıses, diyet sürecine dair merak edilenleri basın mensuplarıyla paylaştı. Ünlü sanatçı, uyguladığı diyet sayesinde tam 21 kilo verdiğini açıkladı.
"Diyet yapıyorum, ekmeği tamamen hayatımdan çıkardım. Peynir ve yumurta ağırlıklı bir beslenme düzenim var. Lahmacun ve kebap gibi sevdiğim yiyeceklerden uzak durmaya çalışıyorum" diyen Tatlıses, bu süreçte yaşadığı zorluklardan da bahsetti.
Ünlü sanatçı, "Bugün bir parça lahmacun yedim ama gerçekten çok ısrar ettiler. Kebapsız hayat olur mu? Ama ne yapayım, mecburen bir süre ara verdim" sözleriyle dikkat çekti.
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