İbrahim Tatlıses'ten İdo'ya tam destek: 'Sen bir yana, dünya bir yana'

Ünlü sanatçı, oğlu İdo Tatlıses’in yeni şarkısını paylaşarak, "İdo'can sen bir yana, dünya bir yana. Baban hep yanında," mesajıyla dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'ten İdo'ya tam destek: 'Sen bir yana, dünya bir yana'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 11:06

Son dönemde kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, bu kez oğlu İdo Tatlıses’e verdiği destekle dikkat çekti. Ünlü sanatçı, eski eşi Derya Tuna ile birlikteliğinden dünyaya gelen, kendisi gibi şarkıcılık yapan İdo Tatlıses’in yeni şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Oğlunun "U Know Me" adlı yeni şarkısını Instagram hesabında paylaşan İbrahim Tatlıses, paylaşımına şu notu düştü:
"İdo'can sen bir yana, dünya bir yana. Baban hep yanında."


AİLE İLİŞKİLERİNDE GERGİNLİK

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda büyük oğlu Ahmet Tatlı ile barışmış, ancak 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile aralarının bozuk olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü sanatçı, ekim ayında yaptığı bir açıklamada Dilan Çıtak’a göndermede bulunarak, "Bütün evlatlarıma karşı iyi bir babayım, bir kişi hariç. 72 yaşındayım, hâlâ çalışıyorum. Bana ne yaptılarsa, çocukları aynen onlara yapsın," ifadelerini kullanmıştı.

AİLEDEN 7 ÇOCUK VE 11 TORUN

Toplam 7 çocuk ve 11 torun sahibi olan İbrahim Tatlıses, bu kez ailevi sorunlarıyla değil, İdo Tatlıses’e verdiği destekle gündeme geldi. İdo'nun yeni şarkısı ve babasının ona verdiği bu anlamlı destek, sosyal medyada büyük ilgi gördü.


Etiketler: #İbrahim Tatlıses #İdo Tatlıses

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