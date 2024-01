Yayınlanma: 29.01.2024 - 10:10

Güncelleme: 29.01.2024 - 10:10

Dünyanın en büyük yolcu gemisi, denizcilik firması Royal Caribbean International’a ait “Icon of the Seas” (Denizlerin İkonu) gemisi yaklaşık 8 bin yolcusuyla ABD’nin Miami kentinden Karayipler’e gitmek üzere denize açıldı. Peki, Icon of the Seas gemisi kaç metre? Icon of the Seas kaç kişilik? Icon of the Seas biletleri ne kadar?

ICON OF THE SEAS GEMİSİ KAÇ METRE?

Kruvaziyer şirketi Royal Caribbean'a ait 365 metre uzunluğunda ve yaklaşık 250 bin ton ağırlığındaki gemi, Miami'den 7 günlük Karayipler turuna çıktı.

ICON OF THE SEAS GEMİSİ YOLCU KAPASİTESİ NE KADAR?

Finlandiya'nın Turku kentindeki bir tersanede 2 milyar dolara inşa edilen dünyanın en büyük yolcu gemisinin 7 bin 600 yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor.

ICON OF THE SEAS GEMİSİ BİLET FİYATLARI

Şirketin resmi internet sitesindeki fiyatlara göre dev geminin ilk seferleri olan 7 gecelik Batı Karayip turu 3 bin 100 dolar, 7 gecelik Doğu Karayip turu ise 2 bin dolar. Öte yandan devasa geminin 6 motorunun sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ile çalışacak şekilde tasarlanmış olması çevrecilerin tepkisini çekiyor. Şirket, LNG’nin dizel yakıta göre daha çevreci olduğunu iddia etse de LNG kullanımı sonucu ortaya çıkan metan salınımının, küresel ısınmaya karbondioksitten çok daha büyük etkisi olduğu belirtiliyor.