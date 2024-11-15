İki kız kardeşin destansı hikayesi: 'Dune: Prophecy' izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor
Efsanevi Dune evreninden ilham alan dizi 'Dune: Prophecy'nin ön gösterimi yapıldı. İnsanlığın geleceği için mücadele eden iki kız kardeşin destansı hikayesini anlatan dizi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Frank Herbert'ün yarattığı “Dune” evreninde geçen ve Brian Herbert ile Kevin J. Anderson’un kaleme aldığı Sisterhood of Dune romanından esinlenerek hazırlanan “Dune: Prophecy” dizisinin ön gösterimi gerçekleştirildi.
Max ve Legendary Television ortak yapımı olan dizinin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning ve Yerin Ha yer alıyor.
18 KASIM'DA BLUTV'DE YAYINDA
18 Kasım’da BluTV’de izleyiciyle buluşacak olan “Dune: Prophecy”, iki kız kardeşin insanlığın geleceğini tehdit eden güçlerle savaşarak efsanevi bir tarikatı kurmasını konu alıyor.
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