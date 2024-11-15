İki kız kardeşin destansı hikayesi: 'Dune: Prophecy' izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

Efsanevi Dune evreninden ilham alan dizi 'Dune: Prophecy'nin ön gösterimi yapıldı. İnsanlığın geleceği için mücadele eden iki kız kardeşin destansı hikayesini anlatan dizi izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

İki kız kardeşin destansı hikayesi: 'Dune: Prophecy' izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:08

Frank Herbert'ün yarattığı “Dune” evreninde geçen ve Brian Herbert ile Kevin J. Anderson’un kaleme aldığı Sisterhood of Dune romanından esinlenerek hazırlanan “Dune: Prophecy” dizisinin ön gösterimi gerçekleştirildi.

Max ve Legendary Television ortak yapımı olan dizinin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning ve Yerin Ha yer alıyor.

18 KASIM'DA BLUTV'DE YAYINDA

18 Kasım’da BluTV’de izleyiciyle buluşacak olan “Dune: Prophecy”, iki kız kardeşin insanlığın geleceğini tehdit eden güçlerle savaşarak efsanevi bir tarikatı kurmasını konu alıyor.


Etiketler: #Dune: Prophecy #Dune

İlgili Haberler

Denis Villeneuve'den sürpriz açıklama: Dune 3, beklenenden daha erken gelebilir...

Denis Villeneuve'den sürpriz açıklama: Dune 3, beklenenden daha erken gelebilir...
'Dune: Kehanet' fragmanı: Bene Gesserit, 'Dune'dan 10.000 yıl önce geçen dizide yaratılıyor...

'Dune: Kehanet' fragmanı: Bene Gesserit, 'Dune'dan 10.000 yıl önce geçen dizide yaratılıyor...
Dune, Wonka, A Complete Unknown filmlerinin ardından Timothée Chalamet'in yeni projesi belli oldu!

Dune, Wonka, A Complete Unknown filmlerinin ardından Timothée Chalamet'in yeni projesi belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler