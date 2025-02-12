İlber Ortaylı’dan Trump’a: ‘Gerizekalı’

Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:24

Güncelleme: 12.02.2025 - 09:36

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ekol TV’de Candaş Tolga Işık’ın programına konuk oldu.

Programda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlileri yerinden edecek 'Gazze planı' gündeme geldi.

Ortaylı bunun üzerine şunları söyledi:

“Trump da bir gerizekâlı arkadaş, kusura bakmasın. Onlar tüccar, emlakçı bir aile. Babasından görmüş bunu. Her Amerikan ailesinin bebesi gibi yeterince şımarık. Şımarık bir hayat geçirmiş. Ama disiplini de var.”