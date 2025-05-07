İsmail Demirci kimdir? İsmail demirci kaç yaşında, nereli? İsmail Demirci dizi ve filmleri
Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kral Kaybederse dizisinde şoke eden bir ayrılık yaşandı. “Fikret” karakteriyle izleyici karşısına çıkan İsmail Demirci, diziye veda etti. Peki, İsmail Demirci kimdir? İsmail demirci kaç yaşında, nereli? İsmail Demirci dizi ve filmleri
Son zamanların büyük bir ilgiyle takip ettiği Kral Kaybederse dizisinde ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Diziye sonradan “Fikret” karakteriyle dahil olan İsmail Demirci, Kral Kaybederse’ye veda etti. Peki, İsmail Demirci kimdir? ismail demirci kaç yaşında, nereli? İsmail Demirci dizi ve filmleri
İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?
1984 yılında Ankara’da doğan İsmail Demirci, 2009 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Cemal Şan’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Türkan’’ dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçtikten sonra, ‘’Anneler ile Kızları’’, ‘’Mor Menekşeler’’, ‘’Ben Onu Çok Sevdim’’ ve ‘’Kurtlar Vadisi Pusu’’ projelerinde adından çokça bahsettirdi. Daha sonra ‘’Reaksiyon’’ dizisiyle kariyerinde bir dönüm noktası yakalayan Demirci, daha sonrasında ‘’Fabrika Kızı’’, ‘’Serçe Sarayı’’, ‘’Muhteşem Yüzyıl Kösem’’, ‘’Babamın Günahları’’ ve ‘’Mehmed: Bir Cihan Fatihi’’ gibi birçok diziyle ekranlarda boy gösterdi. En son 2018 yılında Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Merve Çağıran’la paylaştığı ‘’Çarpışma’’ dizisinde Galip karakterine hayat verdi.
Sinemada ilk olarak, 2014 yılında ‘’Tut Sözünü’’ filminde yer aldıktan sonra, 2016 yılında ‘’Babaların Babası’’ filminde ve 2017 yılında yönetmenliğini Barış Kırımşelioğlu’nun üstlendiği ‘’Posta Kutusu’’ filminde yer almış ve performansıyla Krajina Festivali’nde “En iyi Erkek Oyuncu” ödülünü almıştır.
İSMAİL DEMİRCİ'NİN ÖZEL HAYATI
İsmail Demirci, kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın eşidir.
İSMAİL DEMİRCİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER
İyilik / Murat / 2022
Yalancılar ve Mumları / Engin Sezer / 2021
Kuzey Yıldızı / Ersoy Güler / 2019
Çarpışma / Uluç Bayraktar / 2018
Mehmed: Bir Cihan Fatihi / Cevdet Mercan /2018
Babamın Günahları / Abdullah Oğuz / 2018
Muhteşem Yüzyıl Kösem / Çağatay Tosun / 2016-2017
Serçe Sarayı / Mesude Erarslan /2015
Fabrika Kızı / Hakan Arslan / 2015
Reaksiyon / Onur Tan / 2014
Kurtlar Vadisi Pusu / Selahattin Sancaklı / 2013
Ben Onu Çok Sevdim / Eylem Koza / 2013
Mor Menekşeler / Serdar Akar / 2011
Anneler ile Kızları / Hakan Arslan / 2011
Türkan / Cemal Şan / 2010
İSMAİL DEMİRCİ'NİN OYNADIĞI FİLMLER
Posta Kutusu / Barış Kırımşelioğlu /2017
Babaların Babası / Raşit Çelikezer / 2016
Tut Sözünü / Oğuz Çelik /2014
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