İsmail Demirci kimdir? İsmail demirci kaç yaşında, nereli? İsmail Demirci dizi ve filmleri

Yayınlanma: 07.05.2025 - 11:27

Güncelleme: 07.05.2025 - 11:28

Son zamanların büyük bir ilgiyle takip ettiği Kral Kaybederse dizisinde ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Diziye sonradan “Fikret” karakteriyle dahil olan İsmail Demirci, Kral Kaybederse’ye veda etti. Peki, İsmail Demirci kimdir? ismail demirci kaç yaşında, nereli? İsmail Demirci dizi ve filmleri

İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?

1984 yılında Ankara’da doğan İsmail Demirci, 2009 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında Cemal Şan’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘’Türkan’’ dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçtikten sonra, ‘’Anneler ile Kızları’’, ‘’Mor Menekşeler’’, ‘’Ben Onu Çok Sevdim’’ ve ‘’Kurtlar Vadisi Pusu’’ projelerinde adından çokça bahsettirdi. Daha sonra ‘’Reaksiyon’’ dizisiyle kariyerinde bir dönüm noktası yakalayan Demirci, daha sonrasında ‘’Fabrika Kızı’’, ‘’Serçe Sarayı’’, ‘’Muhteşem Yüzyıl Kösem’’, ‘’Babamın Günahları’’ ve ‘’Mehmed: Bir Cihan Fatihi’’ gibi birçok diziyle ekranlarda boy gösterdi. En son 2018 yılında Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Merve Çağıran’la paylaştığı ‘’Çarpışma’’ dizisinde Galip karakterine hayat verdi.

Sinemada ilk olarak, 2014 yılında ‘’Tut Sözünü’’ filminde yer aldıktan sonra, 2016 yılında ‘’Babaların Babası’’ filminde ve 2017 yılında yönetmenliğini Barış Kırımşelioğlu’nun üstlendiği ‘’Posta Kutusu’’ filminde yer almış ve performansıyla Krajina Festivali’nde “En iyi Erkek Oyuncu” ödülünü almıştır.

İSMAİL DEMİRCİ'NİN ÖZEL HAYATI

İsmail Demirci, kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın eşidir.

İSMAİL DEMİRCİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER

İyilik / Murat / 2022

Yalancılar ve Mumları / Engin Sezer / 2021

Kuzey Yıldızı / Ersoy Güler / 2019

Çarpışma / Uluç Bayraktar / 2018

Mehmed: Bir Cihan Fatihi / Cevdet Mercan /2018

Babamın Günahları / Abdullah Oğuz / 2018

Muhteşem Yüzyıl Kösem / Çağatay Tosun / 2016-2017

Serçe Sarayı / Mesude Erarslan /2015

Fabrika Kızı / Hakan Arslan / 2015

Reaksiyon / Onur Tan / 2014

Kurtlar Vadisi Pusu / Selahattin Sancaklı / 2013

Ben Onu Çok Sevdim / Eylem Koza / 2013

Mor Menekşeler / Serdar Akar / 2011

Anneler ile Kızları / Hakan Arslan / 2011

Türkan / Cemal Şan / 2010

İSMAİL DEMİRCİ'NİN OYNADIĞI FİLMLER

Posta Kutusu / Barış Kırımşelioğlu /2017

Babaların Babası / Raşit Çelikezer / 2016

Tut Sözünü / Oğuz Çelik /2014