İsmail Ege Şaşamaz bebeğinin doğumu sebebiyle sete ara verecek

Makedonya’da çekilen “Beyaz Zambak” dizisinin başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz eşi Hande Ünal’ın doğumu için sete ara verecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2023 - 09:42
İsmail Ege Şaşamaz bebeğinin doğumu sebebiyle sete ara verecek
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Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, eşi Hande Ünal ile birlikte bebek heyecanı yaşıyor. "Beyaz Zambak" dizisinin başrol oyuncusu olan Şaşmaz, eşinin doğum için sete ara vererek İstanbul'a dönecek.

Makedonya'da çekilen "Beyaz Zambak" dizisi, 1992-95 yılları arasındaki Bosna Savaşı'nın seyrini değiştiren gerçek bir kahramanın sarsıcı hikayesini konu alıyor. İsmail Ege Şaşmaz, projede başrolü üstleniyor ve dizinin çekimleri devam ediyor. Ancak eşi Hande Ünal'ın doğum süreci başlamış durumda.

Yeni yılın ilk günlerinde İstanbul'a dönecek olan Şaşmaz, eşiyle birlikte bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşıyor. İkili kız bebek bekliyor.

Dizi, Srebrenitsa Soykırımı'na odaklanarak izleyicilere tarihi bir perspektif sunmayı amaçlıyor. Başarılı oyuncu Gürkan Uygun, Hakan Boyav, Kubilay Tuncer, Hazım Körmükçü, Taha Baran Özbek, İdris Nebi Taşkan, Gökhan Gencebay ve Caner Kurtaran gibi deneyimli isimlerle birlikte "Beyaz Zambak"ta yer alıyor.


İsmail Ege Şaşmaz Hande Ünal Beyaz Zambak

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