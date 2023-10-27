Renklerin ve tatların buluştuğu semt: Kuzguncuk

27 Ekim 2023 Cuma

İstanbul tarihi ve kültürel zenginlikler ile dolu bir şehir ve bu büyülü metropolün içinde keşfedilmeyi bekleyen küçük mücevherler de bulunuyor. İşte bunlardan biri: Kuzguncuk. Bu yazıda, İstanbul'un gizli cenneti Kuzguncuk'u keşfedeceğiz.

Kuzguncuk, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Üsküdar ilçesine bağlı küçük bir semt. Ancak bu küçük semt rengarenk evleri ve ağaçlı sokakları ile fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası. Hatta fotoğraf tutkunları tarafından o kadar tercih ediliyor ki bölge sakinleri bazen bu durumdan şikâyetçi olabiliyor.

Kuzguncuk gezimize İcadiye Caddesi'nin başından başlıyoruz. Bu caddede keyifli bahçesi olan pek çok kahvaltı mekânı bulunuyor. Bu mekânlardan birinde kahvaltı yapıp yokuş aşağı Kuzguncuk merkeze doğru salınıyoruz.

KUZGUNCUK BOSTANI

Ağaçların sıralandığı bu keyifli yolda yürürken 2-3 katlı sevimli evlerde oturma hayali kurarken buluyoruz kendimizi. Kuzguncuk'ta meşhur rengarenk evlerinin arka planda olduğu, yaklaşık 100 küçük parsele ayrılan bostanda mevsimine göre meyve ve sebze dikimi yapılıyor. Mahalle sakinleri için şahane bir sosyaleşme alanı olan bostan fotoğraf tutkunları için ise bir açık hava stüdyosu gibi.

AYİOS PANTELEIMON RUM ORTODOKS KİLİSESİ

Kuzguncuk Bostanı'nı gezdikten sonra hemen yolun karşısına geçerek Ayios Panteleimon Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ediyoruz. 1831'de ibadete açılan kilise günümüzde faaliyet göstermeye devam ediyor.

Kilisiyi geride bıraktıktan sonra semtin meşhur adreslerinden olan Nail Kitapevi'nden bir kahve molası veriyoruz. 19. yüzyıldan kalma bir köşkte hizmet veren kitapevi tarihi dokusu ve atmosferi ile kesinlikle görülmeye değer.

Ardından caddeyi saran mis gibi fırın kokusunu takip ediyoruz ve kendimizi bir zamanların fenomen dizisinin; Ekmek Teknesi'nin çekildiği yerde buluyoruz. Burada bir fotoğraf molası verdikten sonra kendimizi Kuzguncuk'un minik sahiline atıyoruz. Boğaz'ın en güzel noktalarından birinde manzarayı izledikten sonra Kuzguncuk'a geri dönüyoruz ancak bu kez anacaddeden değil ara sokaklardan dolaşarak gezimize devam ediyoruz.

Kuzguncuk'un ara sokaklarında keşfedilmeye bekleyen birçok kafe var. Çiçekli balkonların ve cumbalı evlerin arasında dolaşırken kendinizi İstanbul'dan çok uzakta hissediyorsunuz. Oysa ki Kuzguncuk İstanbul'un en eski semtlerinden biri. Hoşgörü semti olarak tanınan Kuzguncuk geçmiş yıllarda Museviler, Rumlar ve Ermenilere ev sahipliği yapmış. Bu nostaljik mahallede bir zamanlar Can Yücel, Rıfat Ilgaz, Oktay Rifat gibi önemli isimler de yaşamış

Tarihi dokusu, renkli evleri, lezzetli yemekleri ve huzurlu atmosferi ile bu semt, şehir yaşamının karmaşasından kaçmak isteyen herkes için mükemmel bir seçim. Fakat Kuzguncuk'u kalabalıktan kaçış noktası olarak görmek istiyorsanız ziyaretinizi özellikle hafta içi yapmaya özen göstermelisiniz.