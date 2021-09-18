Jennifer Lopez: Kendimi Hollywood'a ait hissetmiyorum
Hollywood'un en büyük isimlerinden biri olan Jennifer Lopez endüstride, "yabancı" gibi hissettiğini açıkladı. Yıldız sanatçı, Latin kadınların liderlik etmesinin öneminden de bahsetti.
Dünyanın en ünlü pop yıldızlarından Jennifer Lopez’in kozmetik markası JLO Beauty'nin Instagram
hesabında yayımlanan videoda 52 yaşındaki yıldız, bazen kendini hiç de
Hollywood'a ait değilmiş gibi hissettiğini itiraf etti.
Bedenini saran, sarı bir elbise giyen sanatçı takipçilerine
Latin kadınların örnek teşkil ederek liderlik yapmasının öneminden de bahsetti.
Lopez, Hispanik Miras Ayı (Hispanic Heritage Month) kapsamında
düşüncelerini dile getirdi.
Independent Türkçe’de yer alan habere göre; ilham verici videoda
yıldız sanatçı, şirketin 715 bin takipçisine Latin Amerikalıların
"korkusuz ve güçlü" olduğunu ve "akıllarına koydukları her şeyi
başarabileceklerini" belirtti.
Lopez videoda şu ifadeleri kullandı:
“Hepimiz için ait olduğunu hissetmenin önemli olduğunu
biliyorum ve pek çok kişinin hayatında pek çok kez yabancı hissettiği gibi ben
de bazen Hollywood'a dair bunu hissediyorum.”
Şarkıcı sonrasında, "Hâlâ bu şekilde hissediyorum"
dedi.
Lopez videonun sonunda şunları söyledi:
“Ama gerçek şu ki sadece küçük bir topluluğa ihtiyacınız
var. Herkesin içinde bizi durdurulamaz kılan sınırsız bir güce sahip olduğuna
inanıyorum. Gerçekten güzel hissetmenin tek yolu kendinizi olduğu gibi kabul
etmek.”
Jennifer Lopez kısa süre önce sevgilisi Ben Affleck'le
Venedik Film Festivali'nde boy göstererek dikkatleri
üstüne çekmişti.
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