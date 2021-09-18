Jennifer Lopez: Kendimi Hollywood'a ait hissetmiyorum

18 Eylül 2021 Cumartesi, 16:31

Dünyanın en ünlü pop yıldızlarından Jennifer Lopez’in kozmetik markası JLO Beauty'nin Instagram hesabında yayımlanan videoda 52 yaşındaki yıldız, bazen kendini hiç de Hollywood'a ait değilmiş gibi hissettiğini itiraf etti.

Bedenini saran, sarı bir elbise giyen sanatçı takipçilerine Latin kadınların örnek teşkil ederek liderlik yapmasının öneminden de bahsetti.

Lopez, Hispanik Miras Ayı (Hispanic Heritage Month) kapsamında düşüncelerini dile getirdi.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; ilham verici videoda yıldız sanatçı, şirketin 715 bin takipçisine Latin Amerikalıların "korkusuz ve güçlü" olduğunu ve "akıllarına koydukları her şeyi başarabileceklerini" belirtti.

Lopez videoda şu ifadeleri kullandı:

“Hepimiz için ait olduğunu hissetmenin önemli olduğunu biliyorum ve pek çok kişinin hayatında pek çok kez yabancı hissettiği gibi ben de bazen Hollywood'a dair bunu hissediyorum.”

Şarkıcı sonrasında, "Hâlâ bu şekilde hissediyorum" dedi.

Lopez videonun sonunda şunları söyledi:

“Ama gerçek şu ki sadece küçük bir topluluğa ihtiyacınız var. Herkesin içinde bizi durdurulamaz kılan sınırsız bir güce sahip olduğuna inanıyorum. Gerçekten güzel hissetmenin tek yolu kendinizi olduğu gibi kabul etmek.”

Jennifer Lopez kısa süre önce sevgilisi Ben Affleck'le Venedik Film Festivali'nde boy göstererek dikkatleri üstüne çekmişti.