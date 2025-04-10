Kaan Sekban'dan Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına tepki!
Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan hakkında “tehdit” ve “şantaj” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Karara kamuoyundan tepkiler yükselirken, komedyen Kaan Sekban “Gazetecilik suç değildir” diyerek destek verdi.
Gazetemiz yazarı gazeteci Murat Ağırel ile gazeteci Timur Soykan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında “tehdit” ve “şantaj” suçlarıyla ilgili gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Gazetecilerin gözaltına alınmasına komedyen ve sunucu Kaan Sekban'dan tepki geldi. Sekban'ın açıklaması şu şekilde:
"Gazetecilik suç değildir. Murat Ağırel ve Timur Soykan yalnız değildir. Adalet herkese lazımdır ve haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Nokta."
Gazetecilik suç değildir. Murat Ağırel ve Timur Soykan yalnız değildir. Adalet herkese lazımdır ve haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Nokta. pic.twitter.com/B5yvHry8xL— Kaan Sekban (@KaanSekbann) April 10, 2025
Etiketler: #Murat Ağırel #Timur Soykan #Kaan Sekban
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