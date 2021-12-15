Kadınları 'inek' gibi gösteren firma özür diledi
Güney Kore’nin en büyük süt ürünleri firması, kadınları inek olarak gösteren reklam filmi nedeniyle özür diledi. Şirket, tepkiler sonrasında videoyu, YouTube sayfasından kaldırdı
Güney Kore’nin en büyük süt ürünleri firması, kadınları inek olarak gösteren reklam filmi nedeniyle özür diledi.
Güney Kore'de Seul Süt firmasının reklam filminde, bir erkek yeşilliğin içinde daha sonra ineğe dönüşecek bir grup kadını kamerayla gizlice kayda alırken görülüyor.
Kamuoyundan gelen yoğun tepkilerden sonra reklam filmi YouTube sayfasından kaldırıldı ancak internet kullanıcıları tarafından yeniden yüklenen video çok sayıda kişi tarafından izlendi.
"HERKESTEN ÖZÜR DİLERİZ"
Sputnik'in aktardığına göre, söz konusu reklam filminde kadınların inek olarak tasvir edilmesi yoğun eleştirilere neden olurken, adamın kadınları gizlice kayda alması da Güney Kore'de yasa dışı kayda alma suçu olarak adlandırılan 'molka' olarak değerlendirildi.
Seul Süt'ün şemsiye şirketi Seul Mandıra Kooperatifi'nin yayımladığı çevrim içi mesajda, "Süt reklamından rahatsız olan herkesten içtenlikle özür dileriz" ifadesi kullanıldı.
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