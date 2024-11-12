Kahvaltı tercihleriniz sizi yaşlandırıyor: İşlenmiş gıdalar biyolojik yaşınızı artırıyor olabilir!

Yayınlanma: 12.11.2024 - 12:00

Güncelleme: 12.11.2024 - 12:00

İtalya'da yapılan yeni bir araştırma, ultra işlenmiş gıdaların biyolojik yaşlanmayı hızlandırabileceğini ortaya koydu. Paketlenmiş ekmek, meyveli yoğurt ve kahvaltılık gevrek gibi masum görünen gıdaların bile biyolojik yaşı artırabileceği belirtildi.

BİYOLOJİK YAŞ VE ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR

Yaşlanma, genellikle kronolojik yaşımızla ilişkilendirilse de biyolojik yaş, hücre ve dokuların işlevselliğini ölçerek daha hassas bir değerlendirme sunar. İtalya’daki Araştırma, Hastane ve Sağlık Hizmetleri Bilimsel Enstitüsü (IRCCS) ve LUM Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen çalışmada, 22.000'den fazla katılımcının verileri incelendi. Katılımcıların diyet alışkanlıkları ile kanlarındaki 30'dan fazla molekül analiz edilerek biyolojik yaşları belirlendi.

MEKANİZMALAR HALA BELİRSİZ

Uzmanlar, ultra işlenmiş gıdaların yaşlanma üzerindeki etkisinin tam mekanizmasını henüz netleştirememiş olsa da bazı teoriler üzerinde duruyor. Araştırmacılardan Marialaura Bonaccio, bu gıdaların yoğun endüstriyel işlem görmesi nedeniyle besin öğelerini kaybettiğini ve bu durumun glikoz metabolizması ile bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkilediğini belirtti. Ayrıca bu ürünlerin plastik ambalajlarda sunulması, vücuda toksik maddelerin taşınmasına da yol açabiliyor.

MASUM GÖRÜNEN GIDALARA DİKKAT

Araştırma, yalnızca gazlı içecekler ve şekerli atıştırmalıklar değil, meyveli yoğurt ve tatlandırılmış kahvaltılık gevrekler gibi sağlıklı görünen ürünlerin de biyolojik yaşlanmayı hızlandırabileceğini ortaya koydu. IRCCS Neuromed’den Licia Iacoviello, "Bazı besleyici paketli ürünler bile ultra işlenmiş kategorisine giriyor ve bu, diyet tercihlerini yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini gösteriyor" diyerek uyardı.