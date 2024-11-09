Kanser riski gençleri tehdit ediyor! Riskten korunmak için 9 yöntem

Yayınlanma: 09.11.2024 - 12:09

Güncelleme: 09.11.2024 - 12:09

Kanser, genellikle ileri yaş hastalığı olarak bilinse de, son dönem araştırmaları 50 yaş altı bireylerde kanser vakalarının hızla arttığını gösteriyor. Özellikle Y kuşağı, geçmişte daha yaşlı bireylerde görülen kanser türleriyle karşı karşıya kalıyor. Michigan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Elena Stoffel, gençlerin kanser riskini azaltmak için uygulayabilecekleri dokuz önemli adımı paylaştı.

AİLE GEÇMİŞİNİZİ DOKTORUNUZLA PAYLAŞIN

Ailede kanser öyküsü, genetik yatkınlık anlamına gelebilir. Özellikle kolorektal kanser öyküsü olan bireylerin, 20'li yaşlardan itibaren kolonoskopi taramalarına başlaması öneriliyor. Ortalama risk taşıyan bireyler ise 45 yaşında taramalara başlamalıdır.

SİGARA İÇMEYİN

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya genelinde 1,25 milyardan fazla tütün kullanıcısı bulunuyor. Sigara içmek, kanser vakalarının %20'sinden ve kanser ölümlerinin %30'undan sorumludur. Akciğer kanseri vakalarının önümüzdeki 25 yıl içinde önemli ölçüde artması bekleniyor. Yapılan araştırmalar, Z Kuşağı’na sigara ve tütün ürünlerinin satışının yasaklanmasının 70 yıl içinde 1,2 milyon akciğer kanseri ölümünü önleyeceğini gösteriyor.

ALKOL TÜKETIMINI SINIRLAYIN

Alkol tüketimi, DNA hasarına yol açan toksinler üreterek zamanla karaciğere zarar verebilir. Aşırı alkol tüketimi, kanser riskini artırmaktadır.

SAĞLIKLI BESLENİN

Yüksek yağlı, düşük lifli Batı tarzı beslenme, erken yaşta kolorektal kanser riskini artırabilir. Tam tahıllar, meyve ve sebzeler açısından zengin bir diyet tercih edilmelidir.

DÜZENLİ EGZERSIZ YAPIN

Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmak, kanser riskini azaltmada etkilidir. Düzenli fiziksel aktivite, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kilo kontrolüne yardımcı olur.

GÜNEŞTEN KORUNUN

Güneşin zararlı UV ışınları, cilt kanseri riskini artırır. Güneş koruyucu kullanmak, koruyucu giysiler giymek ve güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir.

AŞILARINIZI TAMAMLAYIN

HPV ve Hepatit B aşıları, belirli kanser türlerine karşı koruma sağlar. Özellikle genç yaşlarda bu aşıların yapılması önerilir.

STRESİ YÖNETİN

Kronik stres, bağışıklık sistemini zayıflatarak kanser riskini artırabilir. Yoga, meditasyon ve derin nefes alma teknikleri gibi stres yönetimi yöntemleri uygulanmalıdır.

DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİNİ İHMAL ETMEYİN

Erken teşhis, kanser tedavisinde başarı şansını artırır. Düzenli sağlık kontrolleri ve taramalar, olası risklerin erken tespit edilmesini sağlar.