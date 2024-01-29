Kanserden diyabete birçok hastalığa şifa oluyor!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 17:10

Güncelleme: 29.01.2024 - 17:11

Brokoli bir kış sebzesi olup pek çok vitaminler barındırması nedeniyle sağlıklı sebzelerden birisidir.Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen brokolinin sağlığa faydaları konusunda önemli bilgiler verdi.

Brokolinin Faydaları Nelerdir ? Brokoli Neye İyi Gelir ?

Brokoli, lahanagiller familyasına ait biyoyararlılığı yüksek besleyici bir besindir. İçeriğinde bulunan fitokimyasal - biyoaktif mikromaddeler ve sülforafan sebebiyle vücuda oldukça yararlıdır.

Brokolinin besin öğeleri ; Brokoli 100 gramında 33,7 kcali bulunur ,E vitamini (?-tokoferol), A vitamini (ß-karoten), C vitamini (askorbik asit), Folik asit/ folat (B9 vitamini), K vitamini, Tiamin (B1 vitamini), Riboflavin (B2 vitamini)

Niasin (B3 vitamini) bu vitaminlerin hepsi brokolide oldukça fazla şekilde bulunur. Bu da brokolinin ne kadar multivitamin deposu olduğunun kanıtııdır. Bu vitaminler çoğu hastalığın tedavisinde ve önlenmesinde oldukça etkilidir.

Bu hastalıklar ;

Kanser: Sülforafan ve diğer bileşenler, vücutta kanser hücresi oluşumunu engeller.

Diyabet: İçerdiği diyet lifi ve sülforafan, kan şekerine düşürür bu da yüksek kan şekerini regüle ederek ani iniş çıkışları engeller.

Kalp-damar hastalıkları: Karotenoid ve lif yardımıyla kan da ki triıglserid seviyesinin düşürekek kolestrolü engeller.

Osteoartrit: Eklem arasında sıvıların ve kıkırdak dokunun korunmasını sağlar

Şizofreni: içeriğinde sülforafan maddesi beyin hücrelerini yeniler bu sayede şizofreni gibi hastalıklar engellenmiş olunur.