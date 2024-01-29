Kanserden diyabete birçok hastalığa şifa oluyor!

Havaların soğumasıyla kış sebzelerinden biri olan brokoli sıklıkla tüketiliyor. Her ne kadar çocuklar sevmese de Diyetisyen Şükrü Can Gülşen brokolinin faydalarına dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 17:10
Kanserden diyabete birçok hastalığa şifa oluyor!
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Brokoli bir kış sebzesi olup pek çok vitaminler barındırması nedeniyle sağlıklı sebzelerden birisidir.Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen brokolinin sağlığa faydaları konusunda önemli bilgiler verdi.

Brokolinin Faydaları Nelerdir ? Brokoli Neye İyi Gelir ?

Brokoli, lahanagiller familyasına ait biyoyararlılığı yüksek besleyici bir besindir. İçeriğinde bulunan fitokimyasal - biyoaktif mikromaddeler ve sülforafan  sebebiyle vücuda oldukça  yararlıdır.

Brokolinin besin öğeleri ; Brokoli 100 gramında  33,7 kcali bulunur ,E vitamini (?-tokoferol), A vitamini (ß-karoten), C vitamini (askorbik asit), Folik asit/ folat (B9 vitamini), K vitamini, Tiamin (B1 vitamini), Riboflavin (B2 vitamini)

Niasin (B3 vitamini) bu vitaminlerin hepsi brokolide oldukça fazla şekilde bulunur. Bu da brokolinin ne kadar multivitamin deposu olduğunun kanıtııdır. Bu vitaminler çoğu hastalığın tedavisinde ve önlenmesinde oldukça etkilidir.

Bu hastalıklar ; 

Kanser: Sülforafan ve diğer bileşenler, vücutta kanser hücresi oluşumunu engeller.

Diyabet: İçerdiği diyet lifi ve sülforafan, kan şekerine düşürür bu da yüksek kan şekerini regüle ederek ani iniş çıkışları engeller. 

Kalp-damar hastalıkları: Karotenoid ve lif yardımıyla kan da ki triıglserid seviyesinin düşürekek kolestrolü engeller.

Osteoartrit: Eklem arasında sıvıların ve kıkırdak dokunun korunmasını  sağlar 

Şizofreni: içeriğinde sülforafan maddesi beyin hücrelerini yeniler bu sayede şizofreni gibi hastalıklar engellenmiş olunur.

 


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