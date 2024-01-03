Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı: Bu şehirde kadınlar daha fazla yaşıyor!
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak her yıl açıklanan ortalama yaşam süresi listesine göre Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı. İşte ilk 10 şehir...
2023’te Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, en sağlıklı şehir açıklandı. TÜİK ortalama yaşam süresini 78.3 olarak açıkladı. Kadınların erkeklere nazaran 5,5 sene daha uzun yaşadığı ortaya çıkarken, kadınların ortalama yaşam süresi 81,1, erkeklerinki ise 75,6 yıl olarak hesaplandı. İşte, Türkiye'nin en sağlıklı 10 şehri...
10: BATMAN:
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4
Ortalama: 78,5
9: ŞIRNAK
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,4
Ortalama: 78,3
8: BARTIN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7
Ortalama: 78,5
7: ARDAHAN
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8
Ortalama: 77,6
6: DÜZCE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2
Ortalama: 78,0
5: YALOVA
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3
Ortalama: 79,2
4: KARABÜK
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2
Ortalama: 79,1
3: KİLİS
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 78,8
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73,5
Ortalama: 76,1
2: OSMANİYE
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,1
Ortalama: 78,5
1: MUĞLA:
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,0
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,7
Ortalama: 80,7
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