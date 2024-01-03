Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı: Bu şehirde kadınlar daha fazla yaşıyor!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:19

Güncelleme: 03.01.2024 - 11:31

2023’te Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, en sağlıklı şehir açıklandı. TÜİK ortalama yaşam süresini 78.3 olarak açıkladı. Kadınların erkeklere nazaran 5,5 sene daha uzun yaşadığı ortaya çıkarken, kadınların ortalama yaşam süresi 81,1, erkeklerinki ise 75,6 yıl olarak hesaplandı. İşte, Türkiye'nin en sağlıklı 10 şehri...

10: BATMAN:

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,4

Ortalama: 78,5

9: ŞIRNAK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,4

Ortalama: 78,3

8: BARTIN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,7

Ortalama: 78,5

7: ARDAHAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,8

Ortalama: 77,6

6: DÜZCE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,2

Ortalama: 78,0

5: YALOVA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3

Ortalama: 79,2

4: KARABÜK

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2

Ortalama: 79,1

3: KİLİS

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 78,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 73,5

Ortalama: 76,1

2: OSMANİYE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,1

Ortalama: 78,5

1: MUĞLA:

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,0

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,7

Ortalama: 80,7