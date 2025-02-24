Kardan Atatürk çok beğenildi

Yayınlanma: 24.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.02.2025 - 04:00

Kılıç’ın çalışması hem halkın hem de sanatseverlerin büyük beğenisini topladı.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, bu yaratıcı projeye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla övgü dizdi.

VAN

Van’ın Gevaş ilçesinde Cihan Yakut isimli öğretmen, karda yürüyemeyen öğrencisini evine kadar sırtında taşıdı.

ŞIRNAK

Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan askeri üs bölge yolunu açmaya çalışan iş makinesinin olduğu alana çığ düştü. Çığ altında kalan kepçe operatörü askerlerce kurtarıldı.

KARLI YOLLAR GEÇİT VERMEDİ

Türkiye genelinde kar yağışı etkisini devam ettirdi. Yollar ulaşıma kapanırken birçok kentte okullar bugün tatil edildi. Zonguldak’ta 121 köy yoluna ulaşım sağlanamazken Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kar küreme çalışması yapan iş makinesi yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kastamonu’nu da ise İnebolu, Küre ve Bozkurt ilçelerindeki köylerde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan üç hasta, ekiplerin saatler süren çalışması ile hastaneye ulaştırıldı. Muş’ta yer yer üç metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken çığ tehlikesi endişe yarattı. Sakarya’nın Pamukova ilçesinde ise yaylada iki metreyi aşan kar nedeniyle mahsur kalan üç kişi kurtarıldı.

Tekirdağ'da kar yağışının etkili olduğu Saray ilçesindeki Laladere piknik alanı hafta sonunda ziyaretçilerin akınına uğradı. Aileler piknik yaparken çocuklar karın keyfini çıkardı.