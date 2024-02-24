Kardeşlerin arası açıldı: Kemal Doğulu'dan Kadir Doğulu'ya zehir zemberek sözler!

Nişantaşı'ndaki bir mekanda sahneye çıkan Kemal Doğulu, basın mensuplarıyla bir araya gelince oyuncu kardeşi Kadir Doğulu hakkında konuştu. Kardeşiyle bir süredir küs olduğundan bahseden Kemal Doğulu, "Aramızda sadece kan bağı var. Mecburen kayıtlara göre kardeş oluyorsunuz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 20:49
Kardeşlerin arası açıldı: Kemal Doğulu'dan Kadir Doğulu'ya zehir zemberek sözler!
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Stilist, kuaför ve şarkıcı Kemal Doğulu, geçen gece Nişantaşı'ndaki bir mekanda sahne aldı.

Konser öncesinde basın mensupları ile sohbet eden 44 yaşındaki Doğulu, küs olduğu kardeşi Kadir Doğulu'dan bahsederken aralarında sadece kan bağının olduğunu belirtti.

"KAN BAĞIM VAR DİYE SEVMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Yeni sahnesiyle ilgili konuşan Kemal Doğulu, “14 Şubat'ta başladık biz burada çıkmaya. Allah ne verdiyse repertuvarı var bende. Zihnim çöplük gibi, birçok şarkıyı biliyorum ve söylüyoruz. Çok eğleniyoruz. Lanet olası hafızam işe yarıyor" dedi.

Kardeşi Kadir Doğulu ile küslüğünden de bahseden Kemal Doğulu, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim sadece kan bağım var. Siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum. Sebepleri var küslüğün tabii ki. O biliyor, ben biliyorum ve ailem biliyor. Hiç kimsenin bilmesine de gerek yok. Evet kardeşimizi seçemeyiz. Bu bir mecburiyet. İnsanlar arkadaşlarını seçip onlardan kardeş yapabilir kendisine. Kan bağım olan herkesi sevmek zorunda değilim ve kan bağım var diye herkesle akraba olduğumu düşünmüyorum. Bu sadece onun için değil, hepsi için geçerli. Mecburen kayıtlara göre kardeş oluyorsunuz. Ben diğer kardeşlerim ile hem kardeş hem arkadaşım. Annem de hiç karışmaz bu işlere."



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