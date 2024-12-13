Karısı için kutup ayısıyla dövüştü: Eşini kurtarmak için kendini feda etti!

Yayınlanma: 13.12.2024 - 15:28

Güncelleme: 13.12.2024 - 15:34

Kanada'nın Fort Severn bölgesinde yaşanan olayda, bir adam eşi kutup ayısının saldırısına uğrayınca hiç tereddüt etmeden kendini feda etti. Kahramanca bir hamleyle ayıya atlayan adam, ciddi şekilde yaralanmasına rağmen eşini kurtarmayı başardı.

KARISI İÇİN KUTUP AYISININ ÜSTÜNE ATLADI

Kanada'nın kuzeyindeki Fort Severn First Nation bölgesinde, sabah saat 05.00 civarında yaşanan olay, büyük bir kahramanlık hikayesine dönüştü. Eşiyle birlikte köpeklerini aramak için evden çıkan adam, evlerinin önünde kutup ayısıyla karşılaştı. Kutup ayısı, bir anda kadına saldırdı ve onu yere düşürdü.

Bu sırada, adam hiç tereddüt etmeden ayıya atladı. Kadını korumak için vücudunu ayının önüne siper eden adam, ayının dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Ancak ayı, adamın kol ve bacaklarına ciddi şekilde saldırdı. Olayı gören bir komşu, silahını alarak ayıya birkaç el ateş etti. Yaralanan ayı, yakınlardaki ormana doğru kaçtı.

KUTUP AYISI ORMANDA ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine polis ekipleri geldiğinde ayı çoktan ormana kaçmıştı. Ancak, bölgedeki izleme çalışmaları sonucunda ayı, birkaç saat sonra ormanda ölü bulundu. Nishnawbe Aski Polis Teşkilatı (NAPS), "Ayı, aldığı kurşun yaraları nedeniyle ormanda ölü bulundu" açıklamasını yaptı.

Olay sırasında kadın yara almazken, kol ve bacaklarından ciddi şekilde yaralanan adam bölgedeki bir sağlık merkezine kaldırıldı. Yaralarının hayati tehlike taşımadığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

KUTUP AYISI SALDIRILARI NE KADAR NADİR?

Kutup ayısı saldırıları son derece nadirdir. 1870 ile 2014 yılları arasında yalnızca 73 kutup ayısı saldırısı kaydedildi ve bunlardan 20'si ölümle sonuçlandı.

Bu saldırıların çoğu, yiyecek bulamayan ve insan yerleşimlerine yaklaşan aç kutup ayılarından kaynaklandı. Özellikle Hudson Körfezi çevresinde bu tür olaylara daha sık rastlanıyor. Bölgedeki Churchill, Manitoba, "dünyanın kutup ayısı başkenti" olarak biliniyor ve burada polar bear jail (kutup ayısı hapishanesi) adı verilen bir tesis bulunuyor. Bu tesiste, insanların yaşam alanına giren ve bölgeden uzaklaşmayan ayılar geçici olarak tutuluyor.

EŞİ İÇİN KENDİNİ FEDA EDEN ADAM

Bu olay, kutup ayısı saldırılarının ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne serdi. Eşini korumak için vücudunu ayıya siper eden adamın kahramanca mücadelesi, bölge halkı tarafından övgüyle karşılandı. NAPS, bölgedeki devriye faaliyetlerini artırdı ve halkı ayılarla karşılaşmaları durumunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Nishnawbe Aski Polis Teşkilatı, "Polis, bölgeyi ayıların varlığına karşı sürekli devriye ile kontrol etmeye devam ediyor" açıklamasında bulundu. Neyse ki, saldırıya uğrayan kadının herhangi bir yara almadan kurtulması, olayın sevindirici yanı olarak kayıtlara geçti.