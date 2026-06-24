Yıl boyunca süren ders maratonunun ardından öğrenciler için yaz tatili heyecanı başladı. Peki, Karneler ne zaman dağıtılacak? Karneler saat kaçta verilecek?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler için son ders zili 26 Haziran 2026 Cuma günü çalacak. Bu tarihte derslerin tamamlanmasıyla birlikte okullarda eğitim süreci sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Sabahçı ve tam gün eğitim veren okullarda karneler genellikle sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arasında öğrencilere dağıtılıyor. Öğlenci öğrenciler için ise karne teslimi çoğunlukla 11.00 ile 12.30 saatleri arasında tamamlanıyor.

Yaklaşık 20 milyon öğrenci, 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak takdir, teşekkür ve onur belgelerine kavuşacak. Böylece öğrenciler, yaklaşık 2 ay sürecek yaz tatiline resmen başlamış olacak.