Katil bebek Chucky'nin dizi uyarlaması geliyor
Chucky serisindeki tüm filmlerinin yaratıcısı olan Don Mancini'den bir Chucky dizisi geliyor. Üstelik 12 Ekim'de başlayacak dizide sevimli katil bebek, tıpkı filmlerde olduğu gibi, Brad Dourif tarafından seslendirecek. Dizinin her bir sezonu birer saatlik sekizer bölümden oluşacak.
Kasım 1988'de ilk kez izleyici karşısına çıkan 'Child’s Play' serisi toplamda 7 filmden oluşuyor. Child's Play üçlemesinden sonra gelen tüm devam filmleri 'Chucky' adıyla çekildi.
Ünlü korku filmleri serisi Child’s Play, filmlerin senarist ve yönetmeni Don Mancini tarafından şimdi de televizyona uyarlanıyor.
Merakla beklenen Chucky dizisinin haklarını özellikle bilim kurgu dizileriyle dikkat çeken Syfy satın aldı.
Chucky serisindeki tüm filmlerinin yaratıcısı olan Don Mancini, dizinin senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstleniyor. Orijinal film serisinin yapımcısı David Kirschner de dizinin yapımcıları arasında yer alıyor.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Sseri katil Charles Lee Ray’in ruhu tarafından ele geçirilen oyuncak bebek Chucky’nin hikayesini izleyeceğimiz dizide sevimli katil bebeğimiz, tıpkı filmlerde olduğu gibi, Brad Dourif tarafından seslendirecek.
12 Ekim’de ekran macerası başlayacak Chucky’nin her bir sezonunun birer saatlik sekizer bölümden oluşacağı da daha önce açıklanmıştı.
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