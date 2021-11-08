Katil bebek Chucky'nin dizi uyarlaması geliyor

Kasım 1988'de ilk kez izleyici karşısına çıkan 'Child’s Play' serisi toplamda 7 filmden oluşuyor. Child's Play üçlemesinden sonra gelen tüm devam filmleri 'Chucky' adıyla çekildi.

Ünlü korku filmleri serisi Child’s Play, filmlerin senarist ve yönetmeni Don Mancini tarafından şimdi de televizyona uyarlanıyor.





Merakla beklenen Chucky dizisinin haklarını özellikle bilim kurgu dizileriyle dikkat çeken Syfy satın aldı.



