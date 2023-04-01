Uzmanlar öneriyor.. Kelle paça yerine bu çorbayı yapın

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 02:55

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 02:55

Geçtiğimiz günlerde kelle paça çorbası yerine tavuk suyu çorbası tavsiye edilmişti. Beslenme Uzmanı Erza Ramadan yaptığı açıklamada balık çorbasının da kelle paça çorbası kadar faydalı olduğuna dikkat çekti.

Peki balık çorbasının tarifi nasıldır?

Habertürk'te yer alan içerikte; Balık çorbasının tarifine yer verildi. İşte o tarif

Balık çorbası tarifi için gereken malzemeler:

• 1 kilo beyaz etli balık

• 3 adet domates

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 2 diş sarımsak

• Tuz

• Karabiber

• 1 tutam şeker

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• Kızarmış bayat ekmek

Balık çorbası nasıl yapılır?

• Balıklarınızı ayıklayın.

• Ayıkladığınız balıkları üzerini geçecek kadar su koyup kaynamaya alın.

• Haşlamış olduğunuz balıklarının suyunu süzün.

• Balıkları küçük parçalara ayırın.

• Üzerine haşlama suyundan 1 litre alıp ekleyin.

• Bir tava içerisinde zeytinyağını biraz kızdırın.

• Sarımsağı ve küp şeklinde doğradığınız domatesi ilave edip 3-5 dakika kadar soteleyin.

• Bu harcı balık ve suyun olduğu tencereye aktarın.

• Karabiber, tuz ve şekeri ilave edip 10-15 dakika pişin.

• Çorbanızı kızarttığınız bayat ekmeklerle ikram edebilirsiniz.

Balık çorbasını içerken 1 tatlı kaşığı kadar elma sirkesi eklemeniz önerilir. Elma sirkesi sayesinde çorbanızın şifası katlanacaktır. Ayrıca kimyon ekleyerek çorbanıza da farklı bir lezzet katabilirsiniz.