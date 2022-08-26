Keşkül tarifi! Keşkül'ün malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Keşkül kaç kaloridir?

Osmanlı döneminden bugüne kadar süregelmiş lezzetlerden olan keşkül, sütlü tatlılar içinde en çok sevilen tatlılardan biridir. Peki, keşkül'ün malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Keşkül kaç kaloridir?

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2022 Cuma, 17:41
Keşkül tarifi! Keşkül'ün malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Keşkül kaç kaloridir?
Abone Ol google-news

Osmanlı saray mutfağında da yer aldığı bilinen, yapımı artık anonimleşmiş keşkül tatlısına Trakya mutfağında, özellikle esnaf lokantalarının menülerinde çokça rastlıyoruz. İşte, Türk mutfağı klasiklerinden keşkül tatlısının tarifi...

KEŞKÜL'ÜN MALZEMELERİ NELERDİR?

  • 5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay bardağı badem tozu
  • 1 çay bardağı Hindistan cevizi
  • 1 yemek kaşığı pirinç unu
  • 2 yemek kaşığı nişasta

 KEŞKÜL NASIL YAPILIR? 

  • İlk olarak süt, şeker, yumurta sarısı, nişasta ve pirinç unu derin bir tencereye aktarın. 
  • Daha sonra badem tozu, hindistan cevizi, şekerli vanilini de aynı tencereye ekleyerek iyice çırpın. Bir çırpıcı yardımıyla tüm malzemeleri harmanlayıp, elde ettiğiniz karışımın pürüzsüzce birleştiğine emin olun.
  • Orta ateşe aldığınız tencereyi, devamlı çırparak, koyulaşıp göz göz olana kadar ateşte tutun.
  • Pişen keşkülü servis kaselerine paylaştırın. Önce ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin. Ardından buzdolabına alarak dinlendirin. Keşkülünüzü süslerken bademden, toz antep fıstığı ya da fındık kırığından yardım alabilirsiniz.

KEŞKÜL KAÇ KALORİDİR?

Orta büyüklükte 1 kase keşkül yaklaşık olarak 250 kaloriye denk gelmektedir.


keşkül keşkül tarifi keşkül kaç kalori MasterChef Masterchef Türkiye keşkül malzemeleri nelerdir?

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler