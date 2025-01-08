Kilo aldırmıyor diye bol bol tüketiliyor: Depresyon riskini artıyor: Sağlığı kötü etkiliyor

Yayınlanma: 08.01.2025 - 12:39

Güncelleme: 08.01.2025 - 12:39

Southern Medical University'de yapılan bir araştırmada gündelik hayatta fazla tüketilen bitkisel sütlerin depresyona neden olabileceği ortaya kondu.

350 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÜZERİNDE DENENDİ

Araştırma 350 binden fazla kişinin 10 yılı aşkın süredir takip edilmesiyle gerçekleştirildi. Araştırma sonucunda, yarım yağlı inek sütü tüketenlerin depresyon riskinin yüzde 12, anksiyete riskinin ise yüzde 10 oranında daha düşük olduğu belirlendi. Buna karşın, bitkisel süt tüketenlerde depresyon riskinin yüzde 14 oranında arttığı açıklandı.

İYİ YAĞLAR SEROTONİNİ ARTIRIYOR

Bilim insanları, yarım yağlı süt içerisinde bulunan "iyi yağların" serotonin üretimini artırarak ruh halini olumlu etkileyebileceğini ifade etti. Serotonin, ruh hali düzenlemesinde önemli bir role sahip bir hormon olarak biliniyor.

Yarım yağlı süt, tam yağlı sütün içerdiği doymuş yağ oranını düşürürken, tam yağlı ve yağsız süt arasında bir denge sağlayarak beyin sağlığını koruyabilecek bir yağ profiline sahip. Bu durumun, depresyon ve anksiyete riskini azaltabileceği düşünülüyor.