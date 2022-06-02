Kim Kardashian: Genç kalmak için dışkı bile yiyebilirim
Reality show ünlüsü ve kozmetik, giyim markası sahibi Kim Kardashian, genç görünmek için her şeyi yapabileceğini, gerekirse “dışkı bile yiyebileceğini” söyledi.
The New York Times’a konuşan Kim Kardashian, giyim markası SKIMS ile dokuz cilt bakım ürünü çıkaracağını açıkladı.
Söyleşide genç kalmaya verdiği önemden bahseden Kardashian, cilt bakımının kolay vazgeçen insanlara göre olmadığını belirterek "Genç kalmak için her şeyi denerim" dedi.
'GENÇ GÖRÜNMEM İÇİN DIŞKI YEMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLESENİZ, BUNU YAPABİLİRİM'
Kardashian, "Genç görünmem için her gün dışkı yemem gerektiğini söyleseniz, bunu yapabilirim" ifadelerini kullandı.
Çoğu insanın nasıl göründüklerini umursamıyormuş gibi görünmek istediğini söyleyen Kardashian, cilt bakımı konusunda da, "Cilt bakımı kolaymış gibi ya da cilt güzelliği tamamen doğalmış gibi davranmıyorum. Sabah uyanıp rastgele ürünler kullanmazsınız. Uyanırsınız ve belirli içeriğe sahip ürünleri kullanırsınız. P.R.P. cilt bakımı, kök hücre bakımı, lazer - bunların hepsi işe yarayan şeyler" dedi.
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