Kim Milyoner Olmak İster'de akılları karıştıran tarım sorusu: İşte cevabı merak edilen o soru...

Yayınlanma: 11.05.2025 - 23:02

Güncelleme: 11.05.2025 - 23:02

ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ilginç bir soru araştırma konusu oldu. Peki, "Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?" sorusunun cevabı ne?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER? YARIŞMASINDA SORULDU

Türkiye hangisinin üretiminde 1 numara değildir?

ŞIKLAR:

A- Kayısı

B- İncir

C- Çay

D- Fındık

Bu dört ürün Türkiye tarımı açısından büyük önem taşısa da, yalnızca biri dünya üretiminde ilk sırada yer almamaktadır.

DOĞRU CEVAP: C) ÇAY

Türkiye, dünya çay üretiminde kayda değer bir konumda bulunsa da, zirvede yer almamaktadır. Küresel çay üretiminde ilk sırayı Çin alırken, Hindistan ve Kenya gibi ülkeler de üst sıralarda yer alır; Türkiye ise genellikle 5. sıra civarında konumlanır.