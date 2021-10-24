Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken 'Bizimkiler' sorusu
ATV'nin fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen yarışmada sorulan 'Bizimkiler' sorusu geceye damga vurdu. Yarışmacı, söz konusu soruyu bilemeyince çekilmek zorunda kaldı.
Fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.
Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner
Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı. Bölümde
barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için
mücadele verdi.
Yayınlanan bu bölümde Berfu Saraydar isimli yarışmacı
katıldı.
'BİZİMKİLER' SORUSUNDA ÇEKİLDİ
Efsane dizi 'Bizimkiler'in jenerik müziğinin sorulduğu
soruyu bilememesi nedeniyle çekilen Saraydar, sosyal medyada tartışmaya neden
oldu.
Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olan ve aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayan Berfu Saraydar, 25 yaşında ve yarışmaya Ankara'dan katıldı.
EN ÇOK SEZONA SAHİP İKİNCİ DİZİ
Bizimkiler, 1989-2002 yılları arasında 15 sezon kesintisiz olarak yayınlanmış aile türündeki Türk televizyon dizisi olarak biliniyor. Yapım, ayrıca en çok sezona sahip ikinci Türk dizisiydi.
Bizimkiler, 1976 yapımı Kapıcılar Kralı filminin senaryosunu
yazan Umur Bugay'ın daha sonra bu filmdeki karakterleri geliştirmesiyle ortaya
çıktı. Bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevreleriyle
yaşadıkları ilişkileri komik bir dille anlatıyordu.
Dizinin ilk sezonlarındaki hikâyesi Şükrü'nün Erdal Özyağcılar (1989-1997), Savaş Dinçel (1997-2002) çekirdek ailesi, akrabaları ve apartmanda bulunan birkaç karakter etrafında geçerken, seneler geçtikçe ana hikâyenin ekseni kaymış, oyuncu kadrosu değişmiş, apartman kalabalıklaşmış ve dizide ön plana çıkan bir aile veya karakter kalmamıştır. Bununla birlikte, birçok değişim geçiren dizi için çekirdek kadrosundan ve genel havasından bir şey kaybetmediği söylenebilir. Dizinin her bölümü Şükrü'nün oğlu Ali'nin (Atılay Uluışık) o bölüm hakkında anlattıklarıyla biterdi. Yani aslında, Bizimkiler dizisi hep Ali'nin anlattıklarından izlenirdi.
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