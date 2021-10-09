'Kim Milyoner Olmak İster’de şaşkına çeviren 'ABD' sorusu: Yarışmacı tüm ihtimalleri denedi

09 Ekim 2021 Cumartesi, 10:51

ATV'nin fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta da Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı. Yayınlanan bu bölümde Fatih Altan isimli yarışmacı katıldı.

Yarışmacı, 30 bin barajına kadar ulaştı. Altan, 50 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

SORU ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Karşısına çıkan '2014'te ABD'de yaşları 13 ila 49 arasında olan 1100 kişiye yapılan bir ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de bulunduğu 'ABD'de en çok nefret edilen adamlar' listesinde beşinci olmuştur?' sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Yarışmacı, çift joker hakkını kullandı. Yarışmacının ilk tercihi, 'Bill Gates' oldu. Cevabı yanlış çıkınca yarışmacı bu kez de 'Kanye West' seçeneğini seçti.

Kafasındaki tüm seçeneklerini değerlendiren yarışmacı, cevabın yanlış çıkmasıyla yarışmadan elendi.

Doğru cevap 'Justin Bieber' olarak açıklanınca yarışmacı ve ailesi şaşkınlığını gizleyemedi.