'Kim Milyoner Olmak İster’de şaşkına çeviren 'ABD' sorusu: Yarışmacı tüm ihtimalleri denedi
ATV'nin çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen yarışmada sorulan bir soru sosyal medyada gündem oldu. Tüm ihtimalleri deneyen yarışmacı, soru karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
ATV'nin fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'
her hafta olduğu gibi bu hafta da Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla
izleyicilerin karşısına çıktı.
Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner
Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.
Yayınlanan bu bölümde Fatih Altan isimli yarışmacı katıldı.
Yarışmacı, 30 bin barajına kadar ulaştı. Altan, 50 bin
TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.
SORU ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Karşısına çıkan '2014'te ABD'de yaşları 13 ila 49 arasında
olan 1100 kişiye yapılan bir ankette hangisi, içinde hüküm giymiş katillerin de
bulunduğu 'ABD'de en çok nefret edilen adamlar' listesinde beşinci olmuştur?'
sorusu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Yarışmacı, çift joker hakkını kullandı. Yarışmacının ilk
tercihi, 'Bill Gates' oldu. Cevabı yanlış çıkınca yarışmacı bu kez de 'Kanye
West' seçeneğini seçti.
Kafasındaki tüm seçeneklerini değerlendiren yarışmacı, cevabın yanlış çıkmasıyla yarışmadan elendi.
Doğru cevap 'Justin Bieber' olarak açıklanınca yarışmacı ve ailesi şaşkınlığını gizleyemedi.
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