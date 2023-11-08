Kısmetse Olur'da gündem olan soru: 'AK Partili misin?'

Fenomen yarışma programı 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde gelin adayı Aynur, damat adayı Görkem'e "AK Partili misin?" diye sordu. Yarışmadaki bu anlar sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 13:48
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YouTube'da yayımlanan 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' adlı reality show programında bir gelin ve bir damat adayı arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Programda 'Kırmızı Oda' olarak bilinen ve gelin-damat adaylarının birbirini tanımak için gittiği odada Aynur ve Görkem adlı yarışmacıların diyalogu dikkat çekti.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR SORU SORACAĞIM"

Aynur, "Çok önemli bir soru soracağım" diyerek kameraların görmemesi için ağzını gizlemeye çalışarak "AK Partili misin?" diye sordu. Görkem, "Anlamıyorum, dışarıda söylersin" dediğinde Aynur "AK Parti" diye tekrarladı ve "Ama çok merak ettim" dedi.

Programın bu anı sosyal medyada gündem oldu.


Kısmetse Olur Kısmetse Olur: Aşkın Gücü

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