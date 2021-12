Kitap okumanın bilimsel olarak kanıtlanmış 5 faydası

29 Aralık 2021 Çarşamba, 00:00

Kitap okumak, ifade ve iletişim becerilerini geliştirme, özgüven kazandırma, stresi azaltma gibi sayısız fayda sağlıyor. Uzmanlar, kitap okunmanın günlük rutinin bir parçası olması gerektiğini ve bu alışkanlığın bir insanın kendi için yapabileceği en büyük iyiliklerden biri olduğunu ifade ediyor.



İFADE VE İLETİŞİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRMENİN YOLU OKUMAKTAN GEÇİYOR

İnsanların bir arada yaşayabilmesinin temelinde iletişim kurma becerisi bulunur. İnsanların en büyük ihtiyaçlarından birisi olan ifade ve iletişim becerilerini geliştirmenin yolu okumaktan geçiyor. Okumada ne kadar iyiyseniz, o kadar çok kelime öğrenirsiniz. Ne kadar çok kelime öğrenirseniz, okuma ve anlamada o kadar iyi olursunuz.

1990’larda, Keith Stanovich ve meslektaşları, bilişsel beceriler, kelime bilgisi, olgusal bilgi ve belirli kurgu ve kurgu olmayan yazarlara maruz kalma arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için çalışmalar yürüttüler. Araştırmanın sonucunda düzenli kitap okuyanlar yaklaşık yüzde 50 daha geniş bir kelime dağarcığına ve yüzde 50 daha fazla bilgiye sahip görünüyordu.

Ek olarak okumak daha iyi yazmanızı da sağlar. Bir kelimenin yazılışını ne kadar çok görürseniz, o kelimeyi yazmayı o kadar kolay hatırlarsınız.

STRESİ AZALTIYOR

Kitap okumak gündelik hayatın ve rutinlerin getirdiği olumsuz düşüncelerden uzaklaştırarak zihni rahatlatıyor. 2009 da Sussex Üniversitesinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre sadece altı dakika kitap okumak insanların stres düzeylerini yüzde 68 oranında azaltıyor.

ÖZGÜVEN KAZANDIRIYOR

“Quiet: The Power of Introverts” kitabının yazarı Susan Cain, özellikle çocuklarda kitap okumanın yararları olduğunu ifade ediyor, “Çocuk kitapları, entelektüel ve duygusal açıdan çocuğun iç dünyasını zenginleştiriyor; özgüvenini sağlamlaştırıyor.” Kitap kurtlarının sessiz, sakin olduğu söyleniyor ancak iç dünyaları herkesten zengin, yaratıcı oluyor.



YAŞLANMANIN OLUMSUZ ETKİLERİNİ AZALTIYOR



Neurology dergisindeki bir araştırma, 89 yaşına kadar yaşamış olan 294 kişi üzerinde yapılıyor. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, kitap okumak gibi zihin uyarıcı aktivitelere daha fazla zaman ayıran kişiler, yaşlanmanın olumsuz etkilerine daha az maruz kalıyor. Hafıza kaybı kitap okuma alışkanlığı olan kişilerde daha az görülüyor. Kitap okumak aynı zamanda Alzheimer’a karşı da bir kalkan olabilir, “Proceedings of the National Academy of Sciences’ın araştırması; beyni normalden fazla çalıştıran hobilerin, Alzheimer olma riskini önemli oranda düşürdüğünü ortaya koyuyor.



UYKU KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Doktorların tavsiyesine göre yatmadan önce zihninizi sakinleştirecek aktivitelerden biri de kitap okumak. Uyumadan önce telefonda vakit geçirmek yerine kitap okumayı tercih etmek daha kaliteli bir uyku çekmeye yardımcı oluyor. Akıllı telefonların yaydığı ekran ışıklar beyne uyanma sinyalleri veriyor bu sebeple uykuya dalmak zorlaşıyor.