Sosyal medyada ortaya çıktı… Kızılcık Şerbeti'nde senaryo sızdı: Ölen isimler belli oldu

Yayınlanma: 31.12.2024 - 19:46

Güncelleme: 31.12.2024 - 19:46

Cuma akşamları Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisine yılbaşı nedeniyle iki hafta ara verildi.

Son olarak 82. bölümüyle izleyici ile buluşan dizinin final sahnesinde yangın çıkmış, çıkan yangında 4 kişinin öldüğü belirtilmişti.

3 sezondur reytinglerde birinci olan dizide, ölerek kadrodan ayrılacak 4 isim merak ediliyordu.

Sosyal medyada ortaya çıkan fotoğrafta ölerek diziye veda eden 2 isim belli oldu. Dizide Görkem karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özge Özacar ve Görkem'in babası Resul karakterini canlandıran Murat Ercanlı'nın öldüğü öğrenildi.