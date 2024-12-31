Sosyal medyada ortaya çıktı… Kızılcık Şerbeti'nde senaryo sızdı: Ölen isimler belli oldu

Yılbaşı nedeniyle iki hafta ara verilen Kızılcık Şerbeti dizisinden bir fotoğraf sosyal medyaya sızdı. Ortaya çıkan fotoğrafta senaryo gereği ölecek isimler göründü.

Sosyal medyada ortaya çıktı… Kızılcık Şerbeti'nde senaryo sızdı: Ölen isimler belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2024 - 19:46

Cuma akşamları Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisine yılbaşı nedeniyle iki hafta ara verildi.

Son olarak 82. bölümüyle izleyici ile buluşan dizinin final sahnesinde yangın çıkmış, çıkan yangında 4 kişinin öldüğü belirtilmişti.

3 sezondur reytinglerde birinci olan dizide, ölerek kadrodan ayrılacak 4 isim merak ediliyordu.

Sosyal medyada ortaya çıkan fotoğrafta ölerek diziye veda eden 2 isim belli oldu. Dizide Görkem karakterine hayat veren ünlü oyuncu Özge Özacar ve Görkem'in babası Resul karakterini canlandıran Murat Ercanlı'nın öldüğü öğrenildi. 


Etiketler: #kızılcık şerbeti #senaryo

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