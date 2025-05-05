Korku dolu anlarını anlattı... Derya Uluğ: 'Hayatımın en zor sahnesini yaşadım'

Yayınlanma: 05.05.2025 - 16:05

Güncelleme: 05.05.2025 - 16:05

“Yansıma”, “Canavar”, “Okyanus” ve “Kanunlar Gibi” gibi şarkılarla tanınan ünlü pop şarkıcısı Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşadığı büyük bir korkuyu takipçileriyle paylaştı.

39 yaşındaki şarkıcı, uzun süredir hem kendisini hem de sevgilisi Asil Gök’ü tehdit eden bir şahsın, İzmir’de verdiği konsere gelerek en ön sıraya oturduğunu açıkladı. Yaşananlara rağmen konseri tamamlamak zorunda kalan Uluğ, korku dolu anları şu ifadelerle anlattı:

“Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. Yaklaşık 1.5 yıldır Asil’i ve beni tehdit ve taciz eden, defalarca evimize gelen, ettiğimiz şikâyet doğrultusunda mahkeme kararıyla denetimli serbestliği olan, elektronik kelepçesi olan, uzaklaştırması olan, onanmak üzere olan hapis cezası olan şahıs, bugün İzmir’deki sahneme gelip dibimize girdi. Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım. Bunca alınmış karara rağmen hâlâ dibimize gelen bu şahıstan dolayı ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu şahıs normal değil. Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum!”

AVUKATTAN AÇIKLAMA GELDİ

Derya Uluğ’un yaşadığı bu rahatsız edici sürecin ardından, avukatı Mustafa Görkem Evkuran yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Uluğ ve sevgilisi Asil Gök’ün yaklaşık 18 aydır S.T. adlı şahsın tacizine ve tehditlerine maruz kaldığı belirtildi.

“Şüpheli, müvekkillerin adreslerini bir şekilde temin ederek gece yarıları evlerine gizlice gelmiş, zaman zaman güvenlik görevlilerine ahlaki olmayan tekliflerde bulunarak sabah 3-5 sularında içeri girmeye çalışmıştır. Ayrıca aile bireylerine ulaşarak hakaret etmiş ve dolaylı yollarla tehditlerde bulunmuştur.”

Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuru sonucunda iddianame hazırlanmış ve ilk derece mahkemesi, S.T. hakkında cinsel taciz, ısrarlı takip, tehdit ve hakaret suçlarından cezalandırılmasına karar vermiştir. Sanık, karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşımış, ancak mahkeme süreci devam ederken bile Uluğ’u ve çevresindekileri rahatsız etmeye devam ettiği ifade edildi.

Son olarak 3 Mayıs 2025 tarihinde İzmir’de düzenlenen özel bir gecede sahne alan Derya Uluğ, şahsı en ön sırada görmüş ve büyük bir endişe yaşamıştır.