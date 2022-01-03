Koronavirüse yakalanmıştı: Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz’den yeni paylaşım

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı'nın, başrol Pınar Deniz'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından ekranlara 2 hafta ara vereceği açıklanmıştı. Son olarak sağlığına kavuşan Pınar Deniz, sevenlerini sevindiren haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi. Deniz, "Negatife döndüm" dedi.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2022 Pazartesi, 11:50
Koronavirüse yakalanmıştı: Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz’den yeni paylaşım
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Başrollerini Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın paylaştığı Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle beğeni toplayan Pınar Deniz, koronavirüse yakalanmıştı.

"NEGATİFE DÖNDÜM"

Koronavirüse yakalanıp karantinada olan oyuncu, sağlığına kavuştu. 28 yaşındaki ünlü oyuncu, sevindiren haberi Instagram'dan açıkladı. Deniz'in, son yaptırdığı test negatif çıktı.

Durumu sosyal medya hesaplarından açıklayan oyuncu, "Helo gayet iyiyim. Negatife döndüm. Soran merak eden herkese teşekkürler" diye yazdı.

YARGI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU

Kanal D'de ekrana gelen 'Yargı' dizisinin, Deniz'in koronavirüs nedeniyle çekimleri nedeniyle durmuştu. 

İki hafta ekranlardan uzak kalan Yargı'nın yeni bölümü 9 Ocak Pazar akşamı seyirciyle buluşacak.


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