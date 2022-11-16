Koruyucu 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2013 yılında vizyona giren Koruyucu 2 filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Koruyucu 2 filminin konusu ne? Koruyucu 2 filminin oyuncuları kim? Koruyucu 2 filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2022 Çarşamba, 12:14
Koruyucu 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Koruyucu 2 (The Protector 2), yönetmenliğinde Prachya Pinkaew, senaryosunda ise  Eakasit Thairatana olan, 2013 yapımlı bir aksiyon filmidir.

KORUYUCU 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Büyük bir film kampının sahibi öldürülür. Kham (Tony Jaa), cinayetten sorumlu tutulur. Tony Jaa'nın peşine polisler ve adamın intikamını almak isteyen yeğenleri düşer. Bir süre sonra Tayland’a gönderilen bir Interpol ajanı olan LC (RZA) sayesinde Tony Jaa'nın şansı döner. LCA, Tony Jaa'ya yardımcı olacaktır.

KORUYUCU 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

JeeJa Yanin

Petchtai Wongkamlao

RZA

Tony Jaa

KORUYUCU 2 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Koruyucu 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlenmiştir.


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