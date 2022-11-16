Koruyucu 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2013 yılında vizyona giren Koruyucu 2 filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Koruyucu 2 filminin konusu ne? Koruyucu 2 filminin oyuncuları kim? Koruyucu 2 filminin IMDb puanı kaç?
Koruyucu 2 (The Protector 2), yönetmenliğinde Prachya Pinkaew, senaryosunda ise Eakasit Thairatana olan, 2013 yapımlı bir aksiyon filmidir.
KORUYUCU 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Büyük bir film kampının sahibi öldürülür. Kham (Tony Jaa), cinayetten sorumlu tutulur. Tony Jaa'nın peşine polisler ve adamın intikamını almak isteyen yeğenleri düşer. Bir süre sonra Tayland’a gönderilen bir Interpol ajanı olan LC (RZA) sayesinde Tony Jaa'nın şansı döner. LCA, Tony Jaa'ya yardımcı olacaktır.
KORUYUCU 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
JeeJa Yanin
Petchtai Wongkamlao
RZA
Tony Jaa
KORUYUCU 2 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Koruyucu 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlenmiştir.
İlgili Haberler
- Göçebe filminin konusu ne? Göçebe filminin oyuncuları kim? Göçebe filminin IMDb puanı kaç?
- Filmekimi filmleri açıklandı: Sıcacık sevgi dolu öyküler, entrikalarla dolu aşklar
- Büyük Göç filminin konusu nedir? Büyük Göç filminin IMDb puanı kaç? Büyük Göç filmi hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak?
-
Video Haberler
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
- Genç çiftçi atıl araziyi tarıma kazandır
- Para kasaları, ‘can dostlara’ yuva oluyor
- SADAT İslam Birliği Bakanlığı önerdi
- ABD Büyükelçiliği'nden Soylu'ya yanıt
- Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
- Kayseri zekasının yeni keşfi 'pastırma imitasyon'
- 150 yıldır aynı lezzette tahin satıyor
- Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li başkan iddiayı yalanladı
- NATO üyesi Polonya'daki bir köye füze düştü
- Bakan Özer'in hareketi tepki çekti!
- 'Sizin yeriniz bakan koltuğu değil, sanık sandalyesi'
- Soylu reddetmişti, Erdoğan kabul etti
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'saksı' açıklaması: Erteledim...
- Polonya, Gazprom'un Yamal-Avrupa hisselerine el koydu
- Polonya'yı vuran füzeyle ilgili 'son dakika' gelişmesi
- Dolarda tsunami geliyor!
- 'Bu yalanlarınızın hesabını sormazsam...'