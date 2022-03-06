Kraliçe II. Elizabeth'in Windsor Kalesi'nde yaşayacağını açıklandı
Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve son olarak da Covid-19'u atlatan Kraliçe 2. Elizabeth'in artık Buckingham Sarayı'nda değil bin yıllık Windsor Kalesi'nde yaşayacağı açıklandı. Sarayda, 10 yıllık bir tadilat süreci başlayacak.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in bundan böyle artık Buckingham Sarayı'nda yaşamayacağı açıklandı.
95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, iki yıldır koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan çalışmış, karantina dönemini de 9 Nisan 2021'de 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Prens Philip ile birlikte bin yıllık tarihi Windsor Kalesi'nde geçirmişti.
BİN YILLIK KALEDE YAŞAYACAK
NTV'de yer alan habere göre, sağlık sorunlarıyla uğraşan ve son olarak Covid-19'u atlatan Kraliçe, artık kalıcı olarak Windsor Kalesi'nde yaşama kararı aldı.
Elizabeth’in, Windsor Kalesi'ne kalıcı olarak yerleşmesi, cenazesi oraya defnedildiği için ölen eşine de daha yakın olmasını sağlayacak.
1837'den beri monarşinin resmi yerleşimi olan Buckingham Sarayı, şu an bazı teknik sistemlerini yenilemek ve değiştirmek amacıyla, 369 milyon sterlin tutarında ve 10 yıl sürecek bir yenileme dönemine giriyor.
The Times'a konuşan bir kraliyet kaynağı konuyla ilgili şunları söyledi:
“Restorasyon 2027’ye kadar bitmeyecek. Saray, uzun süreli kalınacak bir yer değil. Kraliçe için Windsor'da yaşamak, inşaatten uzak durmasının yanı sıra, sağlık sorunları nedeniyle durdurduğu işlerine de geri dönmesini sağlayacak.”
HALK, SARAYA VE DİĞER MÜLKLERE ERİŞEBİLECEK
Öte yandan kraliyet ailesi ilerleyen dönemlerde, Buckingham Sarayı ve diğer mülklerine halkın daha fazla erişebilmesini planlıyor.
Kısa bir süre önce, Buckingham Sarayı tarafından, Kraliçe 2. Elizabeth’in corona virüse yakalandığı açıklanmıştı. Kraliçenin, hafif soğuk algınlığı belirtileri gösterdiği bildirilmişti.
İlgili Haberler
- En uzun süre tahtta kalan isim: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 70’inci yılı
- Kraliçe Elizabeth, ketçap markasını piyasaya sürdü
- Son Dakika: İngiltere Kraliçesi Elizabeth Covid-19'a yakalandı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Rus bankaları Çinli ödeme sistemine geçiyor
- Harkov’da bombalanan halk pazarlar
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Ehliyetsiz sürücüye 6 bin TL ceza
- 8 gündür kayıptı, acı haber geldi
- Toplu taşımada HES kodu zorunluluğu kalktı
- Ukrayna'dan tahliye açıklaması!
- Kraliçe II. Elizabeth Buckingham Sarayı'ndan ayrıldı
- Suriye sınırında İHA düştü
- 'Görev ne olursa olsun...'