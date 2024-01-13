Kulak damlalarından cep telefonlarına kulak sağlığını etkileyen 7 tehlike

Yayınlanma: 13.01.2024 - 13:10

Güncelleme: 13.01.2024 - 13:13

Kulaklarımız, beklediğimizden daha hassas organlardır ve bazı davranışlar ve durumlar kulak sağlığını olumsuz etkileyebilir. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, kulak sağlığını tehdit eden faktörler hakkında bilgi verdi.

Yüksek Ses ve Gürültü: Kulaklar yüksek seslere duyarlıdır ve uzun süre maruz kalmak, işitme kaybına neden olabilir. Yüksek sesle müzik dinlemek, silah atışları, iş yerindeki yüksek gürültü gibi durumlar kulak sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Kulak Temizleme Çubukları: Kulak kirinin doğal olarak dışarı atılmasını engelleyen kulak temizleme çubukları, kulak kanalını tıkayarak zarar verebilir. Ayrıca, çubuklar kulak zarına zarar verebilir.

Kulak Damlaları: Bilinçsizce kullanılan bazı kulak damlaları, kulak için zararlı olabilir. İçerdikleri maddeler nedeniyle kulakta mantar enfeksiyonu ve iltihap oluşturabilir.

Cep Telefonları: Cep telefonları, radyasyon ve elektromanyetik dalga yayarak kulak sağlığına zarar verebilir. Özellikle uzun süre telefonla konuşmak, elektromanyetik dalga etkisiyle kulakta çınlama ve ağrıya yol açabilir.

Sigara ve İlaçlar: Sigara kullanımı kan damarlarını etkileyerek kulak kan akışını azaltabilir ve işitme kaybına neden olabilir. Bazı ilaçlar da kulak hücrelerine zarar verebilir.

Piercing: Hijyenik olmayan piercing işlemleri, kulak kıkırdağında erime ve enfeksiyona yol açabilir. Kulak kıkırdağı delinirken hekim kontrolü önemlidir.

Baş Dönmesi: Baş dönmesi, iç kulağı etkileyerek denge sistemini bozabilir. Bu durum, zamanla işitme organına zarar verebilir. Baş dönmesi şikayeti olanlar mutlaka bir uzmana başvurmalıdır.