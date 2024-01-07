Yaşlanınca kulaklarımız neden büyür?

Yayınlanma: 07.01.2024 - 16:30

Güncelleme: 07.01.2024 - 16:30

Cilt kırışıklıkları, göz altı torbaları veya hareket kabiliyetindeki kısıtlılıklar yaşlılık belirtilerinden bazıları. Elbette büyük kulaklar da öyle...

Los Angeles Westside Head and Neck'te pediatrik kulak, burun ve boğaz uzmanı ve UCLA'da emekli profesör Dr. Nina Shapiro, bunu şu şekilde açıklıyor: "Yanaklar ve çene gibi diğer yüz dokuları gibi kulak yapıları da esneme eğilimi gösteriyor."

Shapiro, "Aslında değişen şey yumuşak doku, yani dış kulağın veya kulak kepçesinin kıkırdağı ve lobül veya kulak memesidir. Yaşlanma, cilde ve kıkırdağa bütünlük kazandıran ve bu dokuların gerilmesine yol açan kolajen seviyemizi azaltır. Kulak zarı, kulak kemikleri ve iç kulak yapıları da dahil olmak üzere kulağın işlevsel kısımları etkilenmez." açıklamalarında bulundu.

Shapiro, bunun farklı insanlar için nasıl sonuçlanabileceğine dair birkaç teori sundu. "Yüz kasları ve cildi daha gevşek olanların kulak kıkırdaklarının ve kulak memelerinin uzama eğilimi daha fazla olabilir" dedi.

Hatta aniden aynaya baktığınızda büyükbabanızı görmenizin bir nedeni bile olabilir; özellikle de kulak çevresini. Shapiro, "Kulak boyutu ve çevresi ailelerde değişme eğilimindedir, bu nedenle büyük kulaklar için gerçek bir 'gen' olmasa da muhtemelen kulak şekli ve boyutunun bir aile üyesinden diğerine benzer olduğunu göreceksiniz" dedi.

"KÜPELERLE UYUMAYIN"

Shapiro, "Birden fazla piercingi olan veya daha ağır küpeler takan kişiler yaşlandıkça daha uzun ve daha esnek kulak memeleri geliştirebilir" dedi. “Küpe takıyorsanız ağır olanları değiştirmeye dikkat edin ve küpelerle uyumamaya çalışın.” dedi.

Birçok kültürde büyük kulaklar uzun ömürlülüğün ve hatta refahın göstergesi olarak kabul edilir.

Bazı bilim insanları, büyük kulakların gerçekten de insanların ne kadar uzun yaşadığında bir rol oynayıp oynamadığını araştırdı ancak sonuçsuz kaldı. (1995'te yapılan " Yaşlı Erkeklerin Neden Büyük Kulakları Var ?" başlıklı bir araştırma kadınları kapsamadı, ancak dokuların uzaması olgusu herkeste hemen hemen eşit şekilde meydana geliyor.)

Şu ana kadar bu kulaklar yaşanmış yılların bir işareti daha gibi görünüyor; ne kadar süre hayatta kalacağınızın ya da size ne kadar paranın aktığının bir göstergesi değil. Pediatrik kulak, burun ve boğaz uzmanı Dr. Nina Shapiro, "Yaşlanma, cilde ve kıkırdağa bütünlük veren ve bu dokuların gerilmesine yol açan kolajen seviyemizi azaltır" dedi. Shapiro, genel sağlıkla bağlantılı olabilecek bir kulak düzensizliğine dikkat çekti.