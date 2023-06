'Kurban eti kömürleşmeden pişirilmeli'

Yayınlanma: 26.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 07:00

Diyetisyen Fatma Yasemin Altunay Kuşcu, Kurban Bayramı'nda et ile beslenmeye ilişkin uyarılarda bulundu.

Kuşçu, bu süreçte çok fazla et tüketildiğini hatırlatarak, "Et protein yönünden en zengin gıda. Aynı zamanda B grubu vitaminleri yoğun miktarda içeriyor. Mineral olarak da yine magnezyum, çinko, selenyum gibi mineralleri yoğun bir şekilde içeriyor. Vitaminlerden C ve E vitamini içermiyor. C vitamini ve E vitamini içermediği için sebzelerle birlikte tüketilmesi uygun" diye konuştu.

"ETLERİ KENDİ YAĞINDA PİŞİRİN"

Kuşcu, etlerin pişirilme yöntemiyle ilgili de, "Et pişirilirken özellikle yağ, iç yağı gibi, kuyruk yağı gibi yağların ilave edilmemesi gerekiyor. Tereyağı ilavesi olmaksızın kendi yağında pişmesi de uygun. Özellikle kalp damarı hastalığı olan, diyabeti olan ve hipertansiyonu olan hastalarda yağ miktarına dikkat edilmeli, etlerin yağları sıyrılmalı. Kızartılmasını istemiyoruz. Mümkün olduğunca haşlama, ızgara veya fırında olsun istiyoruz. Mangal yapılacaksa da kömürleşme olmamasına özellikle dikkat etmemiz lazım. Et eğer kömürleşirse kanserojen özellik kazanabilir. Onun için mümkün olduğunca belli bir mesafede et kömürleşmeden pişirilmeli" ifadelerini kullandı.

"BAYRAM SABAHI MUTLAKA KAHVALTI YAPILMALI"

Bu süreçte etin dinlenmesinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Kuşcu, "Et kesildikten sonra tüketilmesi için 24 saat geçmeli. Vatandaşların sindirim problemi yaşamamaları için etin 24 saat sonra pişirilmesi uygun. Pişirildiğinde ise haşlama, ızgara ya da fırında gibi yöntemler kullanılmalı. Kurban Bayramı sabahında mutlaka kahvaltımızı yapmalıyız. Çünkü et kesim olayı olduğu için kahvaltı yapılmadan direkt et kesildikten sonra kavurma yenmesi uygun değil. Onun için mutlaka kahvaltımızı yapmalıyız. Kahvaltı yapıldıktan sonra da eğer yine kurban eti dinlendirilmeden yenecekse, tüketilebilir. Ancak tükettiğimiz miktarlar bir porsiyonu geçmemeli. Bu da 90 ila 100 gram civarıdır. Akşam da yine tüketeceksek miktar bu kadar olmalı. Mutlaka Kurban Bayramı'nda günde 2 litre kadar su içilmeli. Sebze, meyve tüketimine dikkat edilmeli. Pirinç pilavı yerine bulgur tercih edilmeli. Posa alımını da arttırmalıyız. Çünkü et sindirimi zor bir gıda olduğu için kabızlığı da tetikleyebilir. Bol su tüketimi ve fiziksel aktivite de önem arz etmekte" dedi.

"KİLİTLİ POŞETLERDE SAKLAMALIYIZ"

Etin saklanma koşullarına da değinen Kuşcu, "Etler tek kullanımlık halde paketlenmeli ve buzdolabı poşetleri veya kilitli poşetlerde saklamalıyız. Eksi 2 santigrat derecede bir hafta kadar, eksi 18 santigrat derecede 3-4 ay kadar saklayabiliriz. Aynı zamanda hijyen açısından et yıkanmamalı. Et yıkanırsa bozulmayı hızlandırırız. Yıkanmadan belli bir süre dinlendirilmeli. 6 ila 7 saat kadar 7 santigrat derece gibi bir sıcaklıkta dinlendirmeli. Sonra buzdolabına kaldırmalı. 24 saat boyunca buzdolabında 4 santigrat derecede dinlendirip buzlukları kaldırmalıyız. Eğer buzlu et çözdürülecekse de et yine buzdolabı dolabının alt sınırına alınarak 4 santigrat derecede çözdürülmeli" dedi.