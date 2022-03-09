Leonardo DiCaprio'dan Ukrayna'ya rekor bağış
Hollywood'dan Ashton Kutcher, Mila Kunis, Blake Lively gibi isimlerin ardından; Ukrayna kökenli ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'dan da Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'ya destek geldi. DiCaprio, Rusya'nın işgali karşısında mücadele veren Ukrayna'ya 10 milyon dolar bağışladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri harekat 14. gününde de devam ediyor. Bu süreçte pek çok ünlü isim, savaş mağdurları için bağış yardımında bulunuyor.
Son olarak bu isimlerden biri de, dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio oldu. Ukrayna kökenli oyuncu, Rusya'nın işgali karşısında mücadele veren Ukrayna'ya 10 milyon dolar bağışladı.
BÜYÜKANNESİ UKRAYNA'DAN GÖÇ ETMİŞ
The Independent'ta yer alan habere göre, Oscar ödüllü yıldız Leonardo DiCaprio'nun büyükannesi Odessa doğumlu. DiCaprio'nun büyükannesinin 1917 yılında Ukrayna'dan Almanya'ya göç ettiği, burada da annesinin doğduğu biliniyor.
Uluslararası Visegrad Fonu, DiCaprio'nun Ukrayna için yaptığı 10 milyon dolarlık bağışı duyurdu.
Hollywood'dan Ashton Kutcher, Mila Kunis gibi isimler de Ukrayna için bağış kampanyasına katılmıştı. Mila Kunis de Ukrayna'da doğmuştu.
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