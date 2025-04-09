09 Nisan 2025 Çarşamba

Siz bir suç işlediniz...

En basit haliyle sorarsam; varsayılan o suçun işlendiği yerde veya görevde olmanız gerek değil mi? Diyelim ki değilsiniz. En olmadı, iddia edilen suçu işleyenlerle o suça dair bir ilişkiniz çıkmalı. Yanıt için hukuk bilmenize gerek yok, hayatın olağan akışı bunu emrediyor.

Adı: Buğra Gökce.

İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) tutuklu başkanı.

Gökce’ye isnat edilen suçlama şu: Suç örgütüne üye olma ve rüşvet almak.

Bu suçlamalara dayanak oluşturan bulguları görürüm diye Emniyet ifadesini okuyorum.

Özetle şu öne çıkıyor:

Kamu zararı olduğu iddia edilen ihalelerin anlatıldığı yedi farklı eylem var.

Hiç ayrıntılarına girip kafaları karıştırmayacağım. Yazının başındaki soruya geleceğim.

Soruşturmayı yürütenlerin 76 sayfayı bulan Emniyet sorgusuna dair Buğra Gökce cephesi ne diyor, bakın:

“Soruşturma kapsamında Buğra Gökce’ye isnat edilen suçların dayanağı olarak sunulan ve aynı zamanda dosyada sözde tek delil olma niteliği taşıyan tevdi raporunda Gökce’ye yöneltilen 1, 2, 3, 4, 6, 7 numaralı eylemler onun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapmadığı zamanlara ilişkindir. Yalnızca 5 numaralı eylem Buğra Gökce’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptığı döneme ilişkindir.”

Bakıyorsunuz, gerçekten de Buğra Gökce İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görevli olduğu zamanlarda yapılan ihalelere dair sorgulanıyordu. Maalesef özensizlik demek hafif kalır.

Peki ya Buğra Gökce İBB’de görevdeyken yapılan 5. ihale?

Gökce’nin avukatlarından dinleyelim:

“Bahsi geçen eylemde müvekkilin cezai anlamda sorumluluğundan bahsedilebilmesi için genel sekreter yardımcısı olarak bir denetim yükümlülüğünün bulunuyor olması, bu yükümlülüğe aykırı olarak gerekli denetimi gerçekleştirmemiş olması yahut denetim sırasında suçu oluşturan eylemin ifasına göz yummuş olması gerekmektedir. Oysa bu hususlara dair herhangi bir ispat vasıtası sunulmamıştır.”

Bakınız.

Tutuklamaya gerekçe gösterilen rüşvet iddiası bile havada kalıyor. Zira, rüşvet alma eyleminin kimden, ne zaman, nerede ve ne kadar olduğuna yönelik dosya kapsamında hiçbir soru yöneltilmemiş.

“Tutukluluk bir tedbirdir, tutuksuz yargılama esastır, farklı adli kontrol yöntemleri de uygulanabilirdi” gibi noktaları vurgulamıyorum bile.

Takip edenler bilir; Buğra Gökce, başkanı olduğu İPA’nın yapması gerekeni yapıyor ve İstanbulluların yaşam koşullarına dair araştırmaları kamuoyu ile paylaşıyordu.

Belki de adı lazım değil televizyonlara çıkarılan bir eski Fethullahçının dediği gibi “Devletin verdiği rakamların dışında açıklama yaparsanız böyle paketlenirsiniz” sözü doğrudur. Buğra Gökce’nin gizli suçu budur.