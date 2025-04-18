Mabel Matiz 'Saraçhane gençliği' için şarkı yazdı: 'Beyazıt'ta yıkılır bi' barikat, geliyor devrim, annem uyuma kalk!'
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, "Umudumuzu diri tutması dileğiyle" diyerek yeni şarkısı Gök Mavi'yi yayınladı. Sözleriyle adalet için sokağa çıkan geçlerin sesini, direnişi ve özgürlüğü simgeleyen şarkı, verdiği mesajlarla dikkat çekti. Şarkıda, Beyazıt ve ODTÜ özelinde öğrenci eylemlerine atıf yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması nedeniyle başlayan eylemler birçok üniversiteye yayılmış, İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu Beyazıt’ta da öğrenciler polis barikatını yıkarak İBB’nin bulunduğu Saraçhane’ye yürümüştü.
Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) günlerce süren eylemlerde birçok öğrenci gözaltına alınmıştı.
MABEL MATİZ'DEN YENİ ŞARKI: 'GÖK MAVİ'
Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart’ta İstanbul Üniversitesi’nde yıkılan barikat için bir şarkı yaptı.
April 17, 2025
Matiz’in bugün yayınladığı, Beyazıt ve ODTÜ özelinde öğrenci eylemlerine atıf yaparak yazdığı şarkının sözleri şöyle:
Beyazıt’ta yıkılır bi’ barikat
Geliyo devrim, annem, uyuma kalk
‘Bu çocuklar bi’ harika” diyorum
Bu zeka için vermeli zekât
Beyazıt’ta başım dik yürüdüm
Yürüdüm zıttına zulmünün
Ben o aydın günleri görürüm
Görürüm inşallah
Kaçtım geldim yollar hep örülü
Al beni kollarına al asi gülüm
Gök mavi hürriyet için ölürüm
O benim yazgımdır vermem
ODTÜ’de TOMA’nın ne işi var
Bunca filizin ortak bi’ düşü var
Yok armut piş ağzıma düşü ver
‘Geri alıcaz hayatı’ diyo’ sokak
Vişnelik’de başım dik yürüdüm
Yürüdüm zıttına zulmünün
Ben o aydın günleri görürüm
Görürüm inşallah, görürüm inşallah
Kaçtım, geldim, yollar hep örülü
Al beni kollarına, al asi gönül
Gök mavi hürriyet için ölürüm
O benim yazgımdır, vermem
Kaçtım, geldim, yollar h?p örülü
Al beni kollarına, al asi gönül
Gök mavi hürriyetten d? hürüm
O benim yazgımdır, vermem
O benim çizgimdir, kırmızı
Özgürlük çalgımdır, susmaz
Alnıma çizdim ay yıldızı
O benim çizgimdir, kırmızı
Alnıma çizdim ay yıldızı
O benim damarımda akarken
Kim ona zincir vuracakmış
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