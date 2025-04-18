Mabel Matiz 'Saraçhane gençliği' için şarkı yazdı: 'Beyazıt'ta yıkılır bi' barikat, geliyor devrim, annem uyuma kalk!'

Yayınlanma: 18.04.2025 - 11:28

Güncelleme: 18.04.2025 - 11:32

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması nedeniyle başlayan eylemler birçok üniversiteye yayılmış, İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu Beyazıt’ta da öğrenciler polis barikatını yıkarak İBB’nin bulunduğu Saraçhane’ye yürümüştü.

Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) günlerce süren eylemlerde birçok öğrenci gözaltına alınmıştı.

MABEL MATİZ'DEN YENİ ŞARKI: 'GÖK MAVİ'

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart’ta İstanbul Üniversitesi’nde yıkılan barikat için bir şarkı yaptı.

Matiz’in bugün yayınladığı, Beyazıt ve ODTÜ özelinde öğrenci eylemlerine atıf yaparak yazdığı şarkının sözleri şöyle:

Beyazıt’ta yıkılır bi’ barikat

Geliyo devrim, annem, uyuma kalk

‘Bu çocuklar bi’ harika” diyorum

Bu zeka için vermeli zekât

Beyazıt’ta başım dik yürüdüm

Yürüdüm zıttına zulmünün

Ben o aydın günleri görürüm

Görürüm inşallah

Kaçtım geldim yollar hep örülü

Al beni kollarına al asi gülüm

Gök mavi hürriyet için ölürüm

O benim yazgımdır vermem

ODTÜ’de TOMA’nın ne işi var

Bunca filizin ortak bi’ düşü var

Yok armut piş ağzıma düşü ver

‘Geri alıcaz hayatı’ diyo’ sokak

Vişnelik’de başım dik yürüdüm

Yürüdüm zıttına zulmünün

Ben o aydın günleri görürüm

Görürüm inşallah, görürüm inşallah

Kaçtım, geldim, yollar hep örülü

Al beni kollarına, al asi gönül

Gök mavi hürriyet için ölürüm

O benim yazgımdır, vermem

Kaçtım, geldim, yollar h?p örülü

Al beni kollarına, al asi gönül

Gök mavi hürriyetten d? hürüm

O benim yazgımdır, vermem

O benim çizgimdir, kırmızı

Özgürlük çalgımdır, susmaz

Alnıma çizdim ay yıldızı

O benim çizgimdir, kırmızı

Alnıma çizdim ay yıldızı

O benim damarımda akarken

Kim ona zincir vuracakmış