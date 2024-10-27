Madonna annesinin ve kardeşinin mezarını ziyaret etti

Yayınlanma: 27.10.2024 - 17:00

Güncelleme: 27.10.2024 - 17:00

Ünlü şarkıcı Madonna, geçtiğimiz günlerde kızı Lourdes ile birlikte, kısa süre önce pankreas kanseri nedeniyle kaybettiği kardeşi Christopher ve çocukken kaybettiği annesi Madonna Fortin Ciccone'nin mezarlarını ziyaret etti. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duygusal anlarını takipçileriyle paylaşan Madonna, 4 Ekim’de 63 yaşında hayatını kaybeden kardeşi Christopher’ın mezar taşının fotoğrafına "Eve Dönüş" notunu ekledi.

Kardeşinin mezarına kırmızı güller bırakan 66 yaşındaki sanatçı, ardından henüz 5 yaşındayken, 30 yaşında ölen annesinin mezarını ziyaret etti. Madonna'nın annesi ve kardeşi, Michigan’daki Calvary Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Madonna’nın en büyük çocuğu 28 yaşındaki Lourdes de büyükannesinin mezarının yanında diz çökerek fotoğraf çektirdi. Ayrıca Madonna, büyükannesinin evinde mola verip çocukluk anılarına gönderme yaptı. "Küçükken büyükannemin evinin bir malikane olduğunu sanıyordum," diyerek paylaştığı fotoğrafla geçmişe duyduğu özlemi dile getirdi.

Kardeşinin ölümünden kısa süre sonra bir paylaşım yapan Madonna, Christopher'ın kendisine en yakın kişi olduğunu belirterek, “Bir ara konuşmadık ama hastalandığında yeniden barıştık. Onu olabildiğince yaşatmak için elimden geleni yaptım. Son zamanlarında çok acı çekiyordu" sözleriyle kardeşine olan bağlılığını ifade etmişti.