Madonna'nın kardeşi hayatını kaybetti: Ünlü yıldızdan duygusal paylaşım

Yayınlanma: 07.10.2024 - 13:59

Güncelleme: 07.10.2024 - 14:00

Pop müziğin efsanevi ismi Madonna'nın kardeşi Christopher Ciccone, 4 Ekim'de 63 yaşında kanserle mücadelesini kaybetti. Kardeşinin vefatıyla büyük bir sarsıntı yaşayan Madonna, günler sonra sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Ünlü sanatçı, kardeşi Christopher ile çekilmiş bir dizi fotoğraf eşliğinde duygularını paylaştı. Madonna, "Kardeşim Christopher öldü. Uzun zamandır bana en yakın insandı. Aramızdaki bağı açıklamak zor" sözleriyle duygularını dile getirdi. Aralarındaki ilişkinin dans sayesinde güçlü kaldığını belirten Madonna, "Dans, bizi bir arada tutan bir çeşit yapıştırıcıydı. Kariyerimin başında birlikte sahnede dans ettik ve sonunda birçok turnemin yaratıcı direktörü oldu" ifadelerini kullandı.

Christopher Ciccone'yi, "O bir ressamdı, bir şair ve hayalperestti. Ona hayrandım" diyerek tanımlayan Madonna, kardeşinin sivri diliyle zaman zaman kendisine karşı sert olmasına rağmen onu her zaman affettiğini belirtti. "Birlikte yükseklere çıktık, düşüşlerde bocaladık. Ama bir şekilde hep birbirimizi bulduk" dedi.

Madonna, son birkaç yıldır iletişimlerinin kopuk olduğunu ancak kardeşi hastalandığında tekrar bir araya geldiklerini ifade ederek, "Onu hayatta tutmak için elimden geleni yaptım. Çok acı çekiyordu, artık acı çekmediği için mutluyum. Onun gibi biri asla olmayacak. Bir yerlerde dans ettiğini biliyorum" diyerek paylaşımını sonlandırdı.

CHRISTOPHER CICCONE KİMDİR?

Christopher Ciccone, Madonna’nın şöhrete kavuştuğu dönemde onun stilisti ve yaratıcı danışmanı olarak tanındı. Daha sonra kariyerine yazar ve ressam olarak devam etti. 2008 yılında yayınladığı Kız Kardeşim Madonna ile Hayat adlı otobiyografik kitabı, iki kardeşin arasının bozulmasına yol açmıştı. Ancak Ciccone, 2012’de verdiği bir röportajda, “Birbirimizle iletişim halindeyiz, tekrar kardeş olduk. Onun için çalışmıyorum ve bu şekilde daha iyi" diyerek ilişkilerinin düzeldiğini ifade etmişti.