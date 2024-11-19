Madonna'nın hayatını anlatan film 4 yıldır çekilemiyor: 'Ben normal bir hayat yaşamadım'

Yayınlanma: 19.11.2024 - 15:22

Güncelleme: 19.11.2024 - 15:22

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, hayatını konu alacak bir film çekme hayalini erteledi. 66 yaşındaki sanatçı, beyazperde yerine televizyon ekranlarına yönelmeyi planlıyor. Pop müziğin kraliçesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada projeyle ilgili detayları paylaştı.

MADONNA'NIN FİLM PROJESİ RAFA KALKTI

Madonna, yaklaşık dört yıl önce kendi hayatını konu alacak bir film çekeceğini duyurmuştu. Ancak Universal tarafından 2020’de duyurulan proje, senaryo üzerinde yaşanan sorunlar ve stüdyo baskıları nedeniyle askıya alındı. Grammy ödüllü şarkıcı, filmin neden gerçekleşmediğini açıklayarak, "Bana filmimi yapamayacaklarını söylediler, kısaltmam gerekiyormuş" dedi.

"NORMAL BİR HAYATIM OLMADI"

Madonna, yaptığı açıklamada hayatını yaratıcı bir şekilde anlatmanın kendisi için çok önemli olduğunu belirtti. "Normal bir hayatım olmadı, bunu normal bir şekilde yapamam" diyen yıldız, sanatın kendisi için bir hayatta kalma aracı olduğunu söyledi. Yıldız, takipçilerine "Hayat hikayemi bir diziye mi yoksa filme mi dönüştürmeliyim?" diyerek fikrini sordu.

TAKİPÇİLER VE ARKADAŞLARINDAN FİKİR YAĞDI

Madonna'nın uzun süredir arkadaşı olan Debi Mazar, ünlü sanatçının önce bir anı kitabı yazması gerektiğini önerdi. "Bir kitap yaz. O zaman kimse seni yanlış anlayamaz!" diyen Mazar, dizinin veya filmin ardından kitapla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

JULIA GARNER BAŞROLDEYDİ

Madonna’nın filminde başrol olarak Julia Garner seçilmişti. Garner, özellikle Anna Delvey dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Başrol için Florence Pugh, Alexa Demie ve Bebe Rexha gibi isimler de adaydı.

MADONNA VE UZUN SENARYO SORUNU

Madonna, filmin senaryosunun çok uzun olduğunu ve bu durumu çözmekte zorlandığını dile getirdi. "Senaryomu kısaltmak benim için bir uzvumu koparmak gibi" ifadelerini kullandı. Universal stüdyosu, projenin devam edebilmesi için senaryonun sadeleştirilmesi gerektiğini belirtmişti.

FİLM Mİ, DİZİ Mİ?

Madonna’nın hayat hikayesini bir dizi olarak mı yoksa uzun metrajlı bir film olarak mı izleyeceğimiz belirsizliğini koruyor. Ancak takipçilerinin büyük kısmı hikayenin detaylarıyla ele alınacağı bir dizi fikrine sıcak bakıyor. Madonna’nın bu sorunun cevabını ne zaman vereceği ise merak konusu.