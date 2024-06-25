Madonna'ya şiddet uyguladığı iddia edilmişti... Sean Penn iddialar hakkında konuştu

Yayınlanma: 25.06.2024 - 12:12

Güncelleme: 25.06.2024 - 12:12

21 Gram, Oyun, Milk ve Suç Çetesi gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Sean Penn, pop müziğin ikonik ismi Madonna ile 1985 yılında evlenmişti. Ünlü çift 1989 yılında ise boşanma kararı almıştı. 63 yaşındaki oyuncu, New York Times'a verdiği röportajda şiddet iddiaları hakkında konuştu.

Oyuncu, Madonna polisi arayıp evdeki silahlar konusunda endişeli olduğu için bir gün evine çok sayıda polis ve SWAT ekibinin baskın yaptığını söyledi.

Penn "Ona 'Dışarı gelmiyorum, kahvaltımı bitereceğim' dedim. Sonra bir anda camlar kırılmaya başladı ve içeri daldılar. Beni de kelepçelediler" dedi.



Madonna için "sevdiğim biri" ifadesini kullanan oyuncu şiddet iddialarını yalanladı.

Oyuncu Madonna'nın ardından oyuncu Robin Wright ile evlenmişti. İki çocuğu olan çift daha sonra boşandı.

İki evliliğini karşılaştıran yıldız, "Boşanmadan sonra eğer işin içinde çocuklar yoksa arkadaşlığı onarmanın çok daha hızlı olduğunu anladım Robin ve benim epey zamanımızı aldı. Çok fazla drama vardı. İşin içinde çocuklar varsa tamir etmek çok daha önemli ama kolay da değildi" ifadelerini kullandı.



Bir dönem, Penn'in Madonna'ya beyzbol sopasıyla vurduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. Madonna 2015 yılında iddiaları yalanlamıştı.

Sean ayrıca iddialarda hiçbir gerçeğin olmadığını da açıkça belirtmişti.

Öte yandan Madonna'ya hayatında verdiği hangi kararlardan pişmanlık duyduğu sorulmuş ve şarkıcı "Evlenmek. İki kere hem de" cevabını vermişti. Şarkıcı, Sherlock, Snatch ve The Man from U.N.C.LE gibi filmlere imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie ile 2000 yılında dünya evine girmişti. Rocco (22) ve David (16) adında iki çocuk sahibi olan çift 2008 yılında boşandı.

Şarkıcı evliliğiyle ilgili "Tamamen pişman olduğum bir evlilik değildi. Tecrübem genel anlamda olumluydu. Bu evlilikten iki çocuğum oldu" demişti. 64 yaşındaki ikon, ikinci evliliğinin ardından David Letterman’a verdiği bir röportajda "Tekrar evlenmektense bir trenin altında kalmayı tercih ederim" demişti.

Şarkıcı ilk eşi Penn ile arkadaş kalmaya devam ettiğini sık sık dile getiriyor. Richie ile evliliğinde ise kendini tutsak gibi hissettiğini belirten yıldız "Kendim olmama izin verilmiyordu. Sizi olduğunuz gibi kabul edecek birini bulmanız lazım" demişti.