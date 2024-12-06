Magarsus’un yeni sezon çekimi tamamlandı: İkinci sezonunda tansiyon yükseliyor!

Yayınlanma: 06.12.2024 - 13:42

Güncelleme: 06.12.2024 - 13:42

BluTV'de izleyicilerle buluşan "Magarsus" dizisinin ikinci sezonunun çekimleri tamamlandı ve yakında BluTV kütüphanesindeki yerini alacak. Dizinin yeni sezonundan ilk fotoğraflar da yayınlandı.

İkinci sezonda, Beton, Turgut ve Tansu’nun birbirleriyle devam eden mücadeleleri sürerken, Sarıbahçe üzerindeki hakimiyetlerini artırmak isteyen yabancı kaynaklarla amansız bir rekabete girecekler. Bölgedeki altın madeni ve liman kontrolü için Amerikalı bir şirket ile Rus uyuşturucu karteli arasında şiddetli bir mücadele başlayacak.







Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un üstlendiği dizinin başrollerinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar, Hazal Türesan, Cemre Ebüzziya ve Bora Akkaş yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Ozan Çelik, Bihter Dinçel, Fırat Kaymak ve Aykut Temel bulunurken, konuk oyuncular arasında Sezin Akbaşoğulları, Deniz Celiloğlu ve Vildan Atasever de yer alıyor.

Yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer'in üstlendiği, senaryosunu ise Yunus Ozan Korkut ve Mustafa Yürüktümen'in yazdığı "Magarsus", ikinci sezonuyla çok yakında BluTV’de izleyicileriyle buluşacak.