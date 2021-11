Malcom X'in kızı Malikah Shabazz evinde ölü bulundu

Sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz, New York'daki evinde ölü bulundu.

56 yaşındaki Şahbaz'ın cansız bedeni dün akşam saat 17.00 civarında kızı tarafından bulundu. ABC gazetesine konuşan bir polis yetkilisi, ölümün 'şüpheli' olmadığını bildirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Şahbaz, Malcolm X ve Betty Shabazz'ın 6 çocuğundan en küçüğüydü.

