Malcom X'in kızı Malikah Shabazz evinde ölü bulundu
ABD'de siyahilere yönelik ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 1965 yılında suikasta uğrayan Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz evinde ölü bulundu. Polis ölümün 'şüpheli olmadığını' açlıkladı.
Sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz, New York'daki evinde ölü bulundu.
56 yaşındaki Şahbaz'ın cansız bedeni dün akşam saat 17.00 civarında kızı tarafından bulundu. ABC gazetesine konuşan bir polis yetkilisi, ölümün 'şüpheli' olmadığını bildirdi.
Sputnik'te yer alan habere göre; Şahbaz, Malcolm X ve Betty Shabazz'ın 6 çocuğundan en küçüğüydü.
I’m deeply saddened by the death of #MalikahShabazz. My heart goes out to her family, the descendants of Dr. Betty Shabazz and Malcolm X.— Be A King (@BerniceKing) November 23, 2021
Dr. Shabazz was pregnant with Malikah and her twin sister, Malaak, when Brother Malcolm was assassinated.
Be at peace, Malikah. pic.twitter.com/YOlYoW4xDC
Kısa süre önce Malcolm X suikastına ilişkin davada 2 sanık hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.
Amerikalı Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de konuşma yaparken vurularak öldürülmüştü.
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