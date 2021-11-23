Malcom X'in kızı Malikah Shabazz evinde ölü bulundu

ABD'de siyahilere yönelik ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 1965 yılında suikasta uğrayan Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz evinde ölü bulundu. Polis ölümün 'şüpheli olmadığını' açlıkladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2021 Salı, 10:38
Malcom X'in kızı Malikah Shabazz evinde ölü bulundu
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Sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz, New York'daki evinde ölü bulundu.

56 yaşındaki Şahbaz'ın cansız bedeni dün akşam saat 17.00 civarında kızı tarafından bulundu. ABC gazetesine konuşan bir polis yetkilisi, ölümün 'şüpheli' olmadığını bildirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Şahbaz, Malcolm X ve Betty Shabazz'ın 6 çocuğundan en küçüğüydü.

Kısa süre önce Malcolm X suikastına ilişkin davada 2 sanık hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.

Amerikalı Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de konuşma yaparken vurularak öldürülmüştü.



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