İmambayıldı malzemeleri nelerdir? İmambayıldı nasıl yapılır? İmambayıldı kaç kalori, tarifi nedir?
Ana malzemesi patlıcan, soğan ve sarımsak kullanılarak hazırlanan zeytinyağlı bir yemek türü imambayıldı, oldukça merak edilen tarifler arasında. Peki, İmambayıldı malzemeleri nelerdir? İmambayıldı nasıl yapılır? İmambayıldı kaç kalori, tarifi nedir?
Hem ana yemek hem de zeytinyağlı bir meze olarak tüketilebilen 'imambayıldı', patlıcanla yapılan yemeklerin başında geliyor. Yaz akşamları için oldukça ideal olan imambayıldı tarifini Cumhuriyet okurları için derledik. İşte tüm detaylarıyla imambayıldı tarifi...
İMAMBAYILDI MALZEMLERİ NELERDİR?
- 8 tane patlıcan
- 3 adet orta boy soğan
- 12 diş sarımsak
- 3 domates
- 4 sivri biber
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- 2 kesme şeker
- 2 su bardağı sıcak su
Domates sos için;
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım su bardağı rendelenmiş domates
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
Kızartmak için;
- Ayçiçek yağı
Üzeri için;
- Maydanoz
İMAMBAYILDI NASIL YAPILIR?
- Patlıcanların sap kısımlarını kesmeden alacalı soyun. Acısını almak için tuzlu suda 10 dakika bekletin. Süzüp kağıt havlu ile kurulayın.
- Soğanları soyup, ince-uzun doğrayın. Sarımsakları ayıklayın. Domatesleri soyup, küp doğrayın. Biberleri temizleyip ortadan ikiye kesin ve ince ince doğrayın.
- Zeytinyağını tavada ısıtın. Soğan ve tuzu ilave edip pişirin. Sarımsak, domates, biber, şeker ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte 10 dakika daha ocakta tutun.
- Ayçiçeği yağını bir tavada ısıtın. Isınan yağda patlıcanları iki taraflı hafif kızartın. Kızaran patlıcanları kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin.
- Patlıcanları yayvan bir tencereye aralıklı olarak yerleştirin. Orta kısımlarını bıçakla hafif kesip açın ve soğanlı harcı paylaştırın.
- Tencerenin kenarından 2 su bardağı sıcak su ekleyin. Kapağını kapatıp kısık ateşte 20 dakika suyunu çekene kadar pişirin.
- Domates sosu hazırlamak için zeytinyağını tavada ısıtın. Rendelenmiş domatesi ve salçayı ekleyip bir taşım kaynatın.
- Sosu bir servis tabağına alın. Üzerine patlıcanları yerleştirip ince kıyılmış maydanoz serpin. Soğuk servis yapın.
İMAMBAYILDI KAÇ KALORİ?
1 Porsiyon imambayıldı 164,34 kaloridir. İmambayıldı içeriğinde 16,55 karbonhidrat, 6,71 protein, 7,52 yağ, 9,52 lif, 102,10 sodyum, 1333,09 potasyum, 218,88 kalsiyum, 336,63 A Vitamini, 178,04 C Vitamini, 5,30 ve demir barındırır.
İlgili Haberler
- Gnocchi (Niyokki) makarna malzemeleri nelerdir? Niyokki nasıl yapılır? Niyokki makarnası nerenin yemeği, kaç kalori...
- Altı ezmeli kebabın malzemeleri nelerdir? Altı ezmeli kebap nasıl yapılır? Altı ezmeli kebap hangi yörenin, kaç kalori?
- Haşhaşlı şekerpare malzemeleri nelerdir? Haşhaşlı şekerpare nasıl yapılır? Haşhaşlı şekerpare kaç kalori?
-
Video Haberler
- 80 bin kişi Covid yüzünden kapanan kentte mahsur kaldı
- Justin Bieber Şemdinlili Sofi Ömer'i paylaştı
- Erdoğan'dan 'TOGG' paylaşımı
- 76 yaşındaki boksör Naciye teyze azmiyle örnek oldu
- 'Yandaş basın çalışmalara başlamış'
- 'Erdoğan'a tazminat davası açın'
- Adıyaman'da çocuklar ambulansı yaktı
- Kavga meydan savaşına döndü
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
En Çok Okunan Haberler
-
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Valinin 'şeyh' sevgisi
- 'Yaptığınız zulüm yanınıza kalmaz'
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Akşener'den Erdoğan'a 'uyuşturucu' yanıtı
- ODTÜ öğrencileri yine 'Devrim' dedi!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'KPSS' yanıtı
- Harem selamlık plaj!