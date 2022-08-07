İmambayıldı malzemeleri nelerdir? İmambayıldı nasıl yapılır? İmambayıldı kaç kalori, tarifi nedir?

07 Ağustos 2022 Pazar, 16:08

Hem ana yemek hem de zeytinyağlı bir meze olarak tüketilebilen 'imambayıldı', patlıcanla yapılan yemeklerin başında geliyor. Yaz akşamları için oldukça ideal olan imambayıldı tarifini Cumhuriyet okurları için derledik. İşte tüm detaylarıyla imambayıldı tarifi...

İMAMBAYILDI MALZEMLERİ NELERDİR?

8 tane patlıcan

3 adet orta boy soğan

12 diş sarımsak

3 domates

4 sivri biber

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

2 kesme şeker

2 su bardağı sıcak su

Domates sos için;

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım su bardağı rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

Kızartmak için;

Ayçiçek yağı

Üzeri için;

Maydanoz

İMAMBAYILDI NASIL YAPILIR?

Patlıcanların sap kısımlarını kesmeden alacalı soyun. Acısını almak için tuzlu suda 10 dakika bekletin. Süzüp kağıt havlu ile kurulayın. Soğanları soyup, ince-uzun doğrayın. Sarımsakları ayıklayın. Domatesleri soyup, küp doğrayın. Biberleri temizleyip ortadan ikiye kesin ve ince ince doğrayın. Zeytinyağını tavada ısıtın. Soğan ve tuzu ilave edip pişirin. Sarımsak, domates, biber, şeker ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte 10 dakika daha ocakta tutun. Ayçiçeği yağını bir tavada ısıtın. Isınan yağda patlıcanları iki taraflı hafif kızartın. Kızaran patlıcanları kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Patlıcanları yayvan bir tencereye aralıklı olarak yerleştirin. Orta kısımlarını bıçakla hafif kesip açın ve soğanlı harcı paylaştırın. Tencerenin kenarından 2 su bardağı sıcak su ekleyin. Kapağını kapatıp kısık ateşte 20 dakika suyunu çekene kadar pişirin. Domates sosu hazırlamak için zeytinyağını tavada ısıtın. Rendelenmiş domatesi ve salçayı ekleyip bir taşım kaynatın. Sosu bir servis tabağına alın. Üzerine patlıcanları yerleştirip ince kıyılmış maydanoz serpin. Soğuk servis yapın.

İMAMBAYILDI KAÇ KALORİ?

1 Porsiyon imambayıldı 164,34 kaloridir. İmambayıldı içeriğinde 16,55 karbonhidrat, 6,71 protein, 7,52 yağ, 9,52 lif, 102,10 sodyum, 1333,09 potasyum, 218,88 kalsiyum, 336,63 A Vitamini, 178,04 C Vitamini, 5,30 ve demir barındırır.