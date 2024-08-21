Yayınlanma: 21.08.2024 - 23:36

Güncelleme: 21.08.2024 - 23:36

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda, gözler kırmızı ve mavi takıma çevrildi. Takım oyunu zeytinyağlı yemekler üzerineydi ve yarışmacılar, hünerlerini sergileyerek en iyi tabakları çıkarmak için kıyasıya mücadele ettiler. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Ağustos MasterChef kırmızı takım mı, mavi takım mı kazandı? Takımlarda kimler var? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kırmızı takım ve mavi takım arasında büyük bir rekabet yaşandı. Dokunulmazlığı kazanan ise Mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2024'ün bu haftaki ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Emre oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIMLARDA KİMLER VAR?

Mavi Takım

Onur (Kaptan)

Muratcan

Semih

Eda

Nigar

Nevzat

Şirin

Beril

Hakan

Ümmühan

Kırmızı Takım

Beyza (Kaptan)

Kaan

Emre

Alper

Kerem

Ayşe

Zübeyde

Ezgi

Zeynep

Çağlar