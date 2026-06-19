İstanbul'daki evinde 15 Haziran'da hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölümünden önceki hafta Tayland'a gittiği ve burada bir maymun tarafından ısırıldığı öğrenildi. Peki, Maymun ısırığı öldürür mü? Maymun ısırığı riskli mi? Ece İrtem maymun ısırığı nedeniyle mi öldü?

MAYMUN ISIRIĞI NEDEN TEHLİKELİDİR?

Maymunlar, ağızlarında ve tükürüklerinde çeşitli bakteri, virüs ve mikroorganizmalar taşıyabilir. Bu nedenle bir maymun tarafından ısırılan kişide enfeksiyon gelişme riski bulunur. Özellikle derin yaralanmalar, enfeksiyonların kana karışmasına neden olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Uzmanlar, maymun ısırıklarının basit bir hayvan yaralanması olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtiyor. Isırığın ardından yaranın hızlı şekilde temizlenmesi ve tıbbi yardım alınması büyük önem taşıyor.

MAYMUN ISIRIĞI ÖLDÜRÜR MÜ?

Maymun ısırıkları doğrudan ölümcül değildir. Ancak bulaşabilecek bazı enfeksiyonlar tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlara neden olabilir. Özellikle bazı maymun türlerinde görülebilen Herpes B virüsü, insanlarda nadir ancak son derece tehlikeli enfeksiyonlara yol açabilmektedir.

Bunun yanı sıra yara enfeksiyonları, tetanos riski ve bazı bölgelerde kuduz şüphesi de değerlendirilmelidir. Zamanında tedavi edilmeyen ağır enfeksiyonlar hayati tehlike oluşturabilir.

MAYMUN ISIRIĞINDA HANGİ HASTALIKLAR BULAŞABİLİR?

Maymun ısırıkları sonrasında şu sağlık riskleri ortaya çıkabilir:

Bakteriyel yara enfeksiyonları

Tetanos

Kuduz şüphesi bulunan bölgelerde kuduz riski

Herpes B virüsü enfeksiyonu

Nadir durumlarda diğer zoonotik hastalıklar

Risk düzeyi; maymunun türüne, sağlık durumuna, yaranın derinliğine ve kişinin bağışıklık sistemine göre değişiklik gösterebilir.

MAYMUN ISIRIĞINDA NE YAPILMALI?

Bir maymun tarafından ısırılan kişinin ilk olarak yarayı bol su ve sabunla en az 15 dakika boyunca yıkaması önerilir. Ardından en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Doktorlar gerekli gördüğünde:

Tetanos aşısı uygulayabilir,

Antibiyotik tedavisi başlatabilir,

Kuduz profilaksisi değerlendirebilir,

Virüs kaynaklı enfeksiyonlar için ek testler isteyebilir.